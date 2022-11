Stefano Macchi e Elisa D’Ospina aspettano un figlio: “Il nostro miracolo, ti aspettiamo” La modella ha sorpreso il compagno Stefano Macchi con un test di gravidanza positivo. La loro storia è iniziata la scorsa estate, subito dopo la fine del matrimonio tra il doppiatore e Anna Pettinelli, che per ora non ha commentato la notizia.

A cura di Giulia Turco

Elisa D’Ospina è incinta. La modella fidanzata con il doppiatore Stefano Macchi, ex marito di Anna Pettinelli, ha rivelato con una sorpresa al suo compagno che presto saranno genitori. Una notizia davvero inaspettata, visto che i due fanno coppia dalla scorsa estate, eppure la gioia per il piccolo in arrivo è immensa.

Elisa D’Ospina è incinta, la reazione di Stefano Macchi

Dopo una giornata al mare sul litorale laziale, la modella ha portato il compagno Stefano Macchi in Piazza San Pietro, a Roma. È nella cornice del Vaticano che la modella gli rivela la gravidanza, consegnandogli un pacchetto che contiene il test risultato positivo. Il doppiatore non riesce a trattenere le lacrime, mentre legge la lettera che accompagna lo splendido regalo. “Non mi sembra vero”. Il video del momento è comparso sui profili social della coppia che ha commentato: “Il nostro miracolo”. In sottofondo, la voce del doppiatore che legge quelle che presumibilmente sono le parole contenute nella lettera:

Non hai scelto nulla quando i tuoi occhi si tuffano nella mia anima e non ho scelto nulla quando i miei occhi si tuffavano nella tua anima. Parlando raccontavamo altre intenzioni. Abbiamo volato in un universo comune, buio, silenzioso ma fatto di respiri, di due spiriti illuminati dalle stelle. E a ritmo del nostro amore improvviso, sei tu che ci hai scelto. Quando ci siamo riconosciuti, sei sempre stato con noi. Come adesso che ti aspettiamo davvero.

Ancora nessuna reazione da parte di Anna Pettinelli

Com’è noto Macchi ha alle spalle un matrimonio conAnna Pettinelli, che non ha mai nascosto la profonda delusione per la fine della sua storia d’amore. Quando il doppiatore e la modella hanno ufficializzato la loro relazione la scorsa estate dichiarando pubblicamente i suoi sentimenti, Pettinelli aveva aggiornato la sua bio su Instagram: "Conduttrice radio televisiva. Ogni giorno su RDS. Madre orgogliosissima di Carolina. Credevo nell’amore ora solo nell’amicizia. Sono la solita cog**ona". La coppia, in crisi da tempo ma senza figli in comune, aveva partecipato anche ad un’edizione di Temptation Island nel 2012. Lo scorso giungo, l’annuncio della rottura definitiva da parte della conduttrice: “Stefano non è più mio marito. Il lumicino si è spento piano piano. Poi quando ad un certo punto è arrivata notte ho detto ho voglia di sole e s’era fatta notte”.