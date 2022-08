Stefano Macchi e la dedica d’amore a Elisa D’Ospina: “Tienimi per mano”, Anna Pettinelli cambia bio

Stefano Macchi ha sorpreso Elisa D'Ospina con una romantica dedica. Il doppiatore ha realizzato un breve video nel quale ha affidato ai versi di Hermann Hesse, l'espressione dei sentimenti che prova per la modella. Ad accompagnare la poesia, una serie di immagini che lo ritraggono felice al fianco della sua nuova compagna.

Stefano Macchi ha pubblicato su Instagram un breve video in cui tiene la mano di Elisa D'Ospina, poi l'abbraccia mentre il viso di entrambi si illumina con un sorriso. In sottofondo, la voce del doppiatore che decanta i versi di Hermann Hesse:

Tienimi per mano al tramonto, quando il giorno si spegne e l’oscurità fa scivolare il suo drappo di stelle… Tienila stretta quando non riesco a viverlo questo mondo imperfetto… Tienimi per mano… portami dove il tempo non esiste.