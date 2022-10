Bianca Atzei e Stefano Corti aspettano un maschietto: “Vogliamo dargli il doppio cognome” “Abbiamo iniziato a provarci dopo un paio di mesi di convivenza, abbiamo sempre avuto il forte desiderio di una famiglia insieme”. Alle spalle, circa un anno prima, la gravidanza interrotta in maniera spontanea. “Ci ha rafforzato tantissimo, adesso siamo ancora più legati”.

A cura di Giulia Turco

Bianca Atzei e Stefano Corti svelano di essere in attesa di un maschietto. La coppia sceglie lo studio di Verissimo per il gender reveal, condividendo con il pubblico di Canale 5 l'immensa gioia di diventare presto genitori. Escono rafforzati da un momento doloroso, segnato dalla perdita di un bambino, che li ha uniti e ha reso ancora più forte il desiderio di avere una famiglia insieme.

Il gender reveal di Bianca Atzei a Verissimo

La coppia è ospite di Silvia Toffanin nella puntata di sabato 29 ottobre a Verissimo. Racontano il loro amore, iniziato ad un concerto e sfociato prestissimo nel sogno di avere un figlio in comune. "Abbiamo iniziato a provarci dopo un paio di mesi di convivenza, abbiamo sempre avuto il forte desiderio di una famiglia insieme". Alle spalle, circa un anno prima, la gravidanza interrotta in maniera spontanea. “Ci ha rafforzato tantissimo, adesso siamo ancora più legati", racconta Bianca Atzei. "Il nostro amore si trasforma ogni giorno”. Poi svelano di aspettare un maschietto, tirando fuori da una scatola un orsacchiotto con un fiocco azzurro, vestito da Iena. "Vorremmo dargli il doppio cognome, visto che c'è questa possibilità".

Stefano Corti è papà di un ragazzo adolescente

L'ex inviato de Le Iene è una bomba di ironia anche in studio a Verissimo. Scherza e racconta una serie di aneddoti divertenti della sua storia con la cantante, ad esempio di quando in vacanza in Sardegna hanno incontrato la sorella di Beyonce. "Mi sono vestito da marinaio e siamo saliti insieme a bordo della stessa barca, Bianca si godeva il relax con le donne mentre io servivo champagne, è stato molto divertente". Poi racconta il suo trascorso, raccontando di essere papà di un ragazzo di 14 anni, avuto a soli 22. "Facevo l'animatore nei villaggi turistici. Dall'incontro con una ragazza francese è nato Gabriele, che oggi fa parte della nostra vita, anche se vive a Marsiglia". Bianca Atzei ammette di avere un ottimo rapporto con il ragazzo, che presto diventerà un fratello maggiore: "È felicissimo per noi".