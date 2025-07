video suggerito

Igor Cassina annuncia la nascita della figlia Athena: “La vita ci ha regalato un miracolo” L’ex ginnasta Igor Cassina ha annunciato la nascita della seconda figlia con Valentina Nardin. “Benvenuta Athena, la nostra piccola principessa” ha scritto in un post a corredo delle prime foto della famiglia al completo. Il nome scelto è un omaggio alla sua vittoria alle Olimpiadi ad Atene nel 2004. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Igor Cassina ha annunciato la nascita della second figlia. Il campione olimpico di ginnastica artistica e la moglie Valentina Nardin avevano svelato a Verissimo, lo scorso marzo, che presto avrebbero allargato la famiglia. Ieri è nata Athena, nome scelto per ricordare l'oro alla sbarra alle Olimpiadi di Atene nel 2004 dell'ex ginnasta. Per lui si tratta della seconda figlia dopo Eleonora, 2 anni: in famiglia c'è anche Riccardo, 18enne, nato da una precedente relazione della Nardin.

L'annuncio della nascita di Athena Cassina

"Oggi il nostro cuore è più pieno che mai". Così comincia il lungo messaggio scritto da Igor Cassina su Instagram a corredo delle prime foto in quattro. Ha continuato: "Benvenuta Athena, la nostra piccola principessa, che ha scelto di arrivare e completare la nostra famiglia, già colma d’amore con Riccardo, che ha appena compiuto 18 anni, e la dolcissima Eleonora che ha 2 anni. Siamo sopraffatti dalla gratitudine e dalla gioia. La vita ci ha regalato un altro miracolo, un altro sorriso da proteggere e amare ogni giorno". La dedica si conclude così: "Grazie Athena per averci scelto come mamma e papà. Grazie alla vita per questo dono immenso. E grazie alla nostra meravigliosa famiglia, che condivide con noi questa emozione indescrivibile. Che bella avventura che è la vita, insieme".

Perché Igor Cassina ha chiamato la seconda figlia Athena

Ospite di Verissimo insieme alla famiglia lo scorso marzo, Igor Cassina anticipò la decisione di chiamare la seconda figlia Athena. "A me e alla nostra famiglia piace molto dare un senso a tutto quello che decidiamo di fare. Siccome alle Olimpiadi di Atene 2004 si è realizzato un sogno, chiameremo nostra figlia Athena", disse. Nel 2004, infatti, vinse l'oro alla sbarra nei Giochi Olimpici di Atene, conquistando la medaglia numero 500 dell'Italia alle Olimpiadi.