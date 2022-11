Rebel Wilson mamma per la prima volta, è nata Royce Lillian: “Il mio bellissimo miracolo” Rebel Wilson ha dato il benvenuto alla sua prima figlia, Royce Lillian, nata tramite madre surrogata: “Il mio bellissimo miracolo, rispetto per tutte le mamme lì fuori: sono orgogliosa di far parte del vostro club”.

A cura di Gaia Martino

L'attrice di Hollywood Rebel Wilson è diventata mamma di Royce Lillian nata tramite maternità surrogata. Con un post su Instagram ha annunciato la lieta notizia, raccontando della gioia provata e descrivendo la prima figlia come un "bellissimo miracolo". Poi ha ringraziato la donna che le ha permesso di diventare madre: "Mi ha aiutato a creare la mia famiglia".

L'annuncio di Rebel Wilson

La star di "Pitch Perfect" Rebel Wilson ha permesso ai suoi follower di Instagram di conoscere la sua prima figlia, Royce Lillian, nata tramite madre surrogata.

Sono molto orgogliosa di annunciare la nascita della mia prima figlia, Royce Lillian, nata la scorsa settimana tramite madre surrogata. Non riesco nemmeno a descrivere l'amore che provo per, è un bellissimo miracolo.

L'attrice ha ringraziato tutti coloro che le sono stati vicino in questo periodo, "sono stati anni di lavoro, ma in particolare volevo ringraziare la mia splendida madre surrogata che l'ha portata in grembo e l'ha fatta nascere con tanta grazia e cura. Grazie per avermi aiutato a creare la mia famiglia, è un dono incredibile. Il miglior regalo". Ha concluso il suo messaggio, scritto a corredo di una foto della piccola Royce, dichiarandosi pronta "a darle tutto l'amore immaginabile. Sto imparando in fretta, rispetto per tutte le mamme lì fuori: sono orgogliosa di far parte del vostro club".

La reazione della fidanzata Ramona Agruma

Non è chiaro se anche Ramona Agruma è mamma della bimba, la fidanzata di Rebel Wilson ha però condiviso tra le sue stories di Instagram le immagini scattate al baby shower, la festa che si organizza prima della nascita di un figlio. "I love you to the moon and back" ha scritto l'imprenditrice, fondatrice del marchio di moda sostenibile Lemon Ve Limon, sullo scatto con la sua dolce metà conosciuta grazie ad un amico in comune.