L’ex tronista Giulia Quattrociocche mamma per la seconda volta, è nata la piccola Dafne Giulia Quattrociocche, ex tronista di Uomini e Donne, è diventata mamma per la seconda volta della piccola Dafne Magazzino. L’annuncio con un tenero scatto sui social. Solo un anno fa la ragazza e il compagno Manuel avevano accolto in famiglia la primogenita Chloe.

A cura di Elisabetta Murina

Giulia Quattrociocche è diventata mamma per la seconda volta. L'ex tronista di Uomini e Donne, che ha partecipato al programma nella stagione del 2019-20, e il compagno Manuel hanno accolto in famiglia la loro secondo genita Dafne. La nascita della piccola arriva a un anno di distanza da quella di Cloe, avvenuta il 17 novembre del 2021.

L'annuncio della nascita

È con una tenera foto su Instagram che Michela Quattrociocche ha annunciato la nascita della seconda figlia Dafne. La neo mamma tiene tra le braccia la piccola, ancora in ospedale dopo il parto. La didascalia con il nome e la data di nascita: "Dafne Magazzino, 4 novembre". L'ex tronista e il compagno Manuel Magazzino, conosciuto dopo la partecipazione a Uomini e Donne, lo scorso novembre erano diventati genitori per la prima volta di Chloe. Anche in quel caso avevano scelto una tenera foto dall'ospedale per annunciare la nascita della piccola.

L'amore tra Giulia Quattrociocche e Manuel Magazzino

Giulia Quattrociocche ha partecipato a Uomini e Donne nel 2019 per trovare l'amore. Era uscita dal programma con il corteggiatore Daniele Schiavon, ma la loro storia non aveva funzionato ed era giunta al capolinea poco dopo. Nell'ottobre del 2020 l'ex tronista aveva ritrovato la serenità accanto a Manuel Magazzino, estraneo al mondo dello spettacolo, presente sui social ma piuttosto riservato. Non si sa di preciso da quando abbiano iniziato a frequentarsi, ma quel che è certo è che il loro amore è forte e solido. Nel 2021 la coppia ha allargato la famiglia con la nascita della piccola Chloe, di cui avevano annunciato l'arrivo mostrando l'ecografia sui social. Ora è nata la secondo genita, ancora una volta una femminuccia, la piccola Dafne Magazzino.