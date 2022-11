Michelle Williams è mamma per la terza volta, le foto con il bebè e il marito Thomas Kail L’attrice ex star di Dawson’s Creek ha partorito, è di nuovo mamma. Le foto a passeggio con il marito a New York testimoniano che il piccolo è nato ad ottobre. Si tratta del terzo figlio per lei, che ha avuto un bimbo durante il lockdown ed è mamma di una ragazza di 17 anni.

A cura di Giulia Turco

Michelle Williams ha dato alla luce il suo terzo figlio. L’attrice, già mamma di una ragazza adolescente di 17 anni e di un piccolo di 2 anni nato proprio durante il lockdown, ha rivelato la sua terza gravidanza a maggio 2022. Al suo fianco c’è il marito Thomas Kail, che come lei è molto riservato in tema di vita privata. Nessun annuncio pubblico per loro, che tuttavia non si nascondono davanti agli obbiettivi dei fotografi.

L'ultimo figlio di Michelle Williams sarebbe nato ad ottobre

La coppia ha mantenuto il totale riserbo sulla nascita del bebè, che è stata resa nota grazie ad una serie di foto pubblicate dai media. Il Daily Mail è tra i primi i mostrare gli scatti dell’attrice, 42 anni, mentre si concede una passeggiata rilassante per le strade di New York, insieme al marito e all’ultimo arrivato in famiglia, del quale non è stato ancora rivelato il nome né il sesso. Il piccolo dev’essere nato proprio nell’ultimo mese, considerando che fino a settembre l’ex star di Dawson’s Creek è stata vista fare shopping col pancione in vista del suo arrivo. Con loro c'è anche il bimbo di due anni che hanno avuto durante la pandemia. "Non è il mondo in cui pensavamo di dare alla luce un bambino, ma lui questo lo ignora. Sperimenta la gioia assoluta della scoperta e la felicità di una casa amorevole', ha spiegato l'attrice.

La carriera e la vita da mamma

Pochi mesi prima Williams aveva annunciato con entusiasmo l’arrivo del suo terzo figlio. “Sono veramente felice”, aveva raccontato a Variety. “Con il passare degli anni ti chiedi cosa la vita potrebbe ancora riservarti. È emozionante scoprire che qualcosa che desideri così tanto succederà un’altra volta. È una fortuna che per me e la mia famiglia non è mai andata persa”. Già mamma di Matilda, 17 enne nata da Heath Ledger, l’attrice è sempre riuscita a bilanciare la sua carriera con la sua vita da mamma. "Non c'è niente che ti faccia impegnare in un mondo migliore che crescere un bravo bambino. Anche questo è un atto creativo”, ha rivelato a Variety.