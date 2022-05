Michelle Williams è incinta per la terza volta: “Sono felicissima” Michelle Williams è in dolce attesa per la terza volta. L’attrice americana aspetta il suo secondo figlio dal marito Thomas Kail, il primo è nato in pieno lockdown a giugno 2020.

A cura di Ilaria Costabile

Michelle Williams è in attesa del suo terzo figlio. La notizia è stata divulgata da Variety, a cui l'attrice ha rivelato di essere in dolce attesa, dichiarando di essere felice e sorpresa per questa inaspettata novità che a 41 anni le consentirà nuovamente di provare la gioia di diventare madre. La nascita del bebè è prevista in autunno.

L'annuncio della gravidanza

Si tratta del secondo figlio per l'attrice e suo marito Thomas Kail, il primogenito della coppia è nato infatti nel 2020, in pieno lockdown e in quell'occasione Michelle Williams aveva dichiarato che crescere un bambino nel periodo così angosciante della pandemia, l'aveva aiutata a trovare una luce in quel momento così buio. In merito a questa seconda gravidanza, del tutto inaspettata, la diva ha dichiarato alla testata americana:

Sono veramente felice. Con il passare degli anni, ti chiedi cosa potrebbero riservarti o meno. È emozionante scoprire che qualcosa che desideri ancora e ancora, succederà un'altra volta. È una fortuna che non è andata perduta, né per me, né per la mia famiglia.

La maternità e la vita da attrice

Michelle Williams ha anche una figlia, Matilda, che adesso ha 16 anni ed è nata dalla relazione con Heath Ledger. Diventare mamma le ha permesso anche di intensificare il suo processo creativo come attrice, spronandola a scavare dentro di sé in maniera più approfondita: "Non c'è niente che ti faccia impegnare in un mondo migliore che crescere un bravo bambino. Anche questo è un atto creativo" rivela l'attrice a Variety, da cui è stata intervistata in vista del Festival di Cannes, dove sarà presente con il film Showing Up della regista Kelly Reichardt. A breve, inoltre, inizieranno le riprese del film "The Fabelmans" in cui Steven Spielberg racconta la sua infanzia e la Williams interpreterà un personaggio che è ispirato alla madre del regista. Dopodiché, però, l'attrice ha dichiarato di volersi prendere una pausa fino alla nascita del bambino.