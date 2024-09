video suggerito

Ashley Tisdale mamma bis, è nata la seconda figlia con Christopher French: "Siamo ossessionati da te"

A cura di Elisabetta Murina

Ashley Tisdale è diventata mamma per la seconda volta. Dopo la nascita di Jupiter Iris nel marzo 2021, l'attrice e il marito Cristopher French hanno accolto in famiglia un'altra femminuccia. La bella notizia sui social, dove è stato svelato il suo nome e la nascita a qualche giorno di distanza: "Emerson Clover French, tutti e tre siamo ossessionati da te".

L'annuncio della nascita

Lo scorso 6 settembre, Ashley Tisdale e il marito Cristopher French sono diventati genitori per la seconda volta, dopo la nascita della prima figlia nel marzo 2021. L'annuncio con un tenero post su Instagram nella giornata dell'8 settembre, accompagnato da una foto in cui le mani dei genitori si intrecciano con quelle della piccola. "Emerson Clover French, tutti e tre siamo ossessionati da te. È arrivata il 9.6.24″, ha scritto l'attrice, nota per i suoi ruoli nella saga High School Musical, come didascalia delle immagini.

L'amore con Cristopher French

Ahsley Tisdale, 36 anni, è sposata con il musicista Christopher French da sei anni. Nel 2014 i due si sono sposati con una romantica cerimonia in stile tradizionale e tra le damigelle non è mancata l'amica e collega Vanessa Hudgens, che da sempre supporta il loro amore. Insieme dal 2012, appena un anno dopo l'inizio della storia il musicista aveva fatto all'attrice una romantica proposta di matrimonio, con tanto di anello di diamanti, all'ultimo piano dell'Empire State Building di New York. Lo scorso 8 settembre hanno festeggiato 10 anni di nozze, pubblicando sui social alcune foto insieme e una lunga dedica:

10 anni di matrimonio con l'amore della mia vita. Ricorderò sempre di essere stato con te per la prima volta a Santa Monica e di aver sentito una voce che diceva "questo è il ragazzo che sposerai" che conoscevo letteralmente, e ad essere onesti credo che stiamo insieme da molte vite. E ogni volta che ci ritroviamo e poi la vita ha un senso. Ti sono così grata Chris e so quanto sono fortunato perché sei un brav'uomo Charlie Brown. Voglio che ricordiate sempre questa didascalia quando il mio viaggio post partum mi porta agli ormoni "Ti odio". Ti amo!!