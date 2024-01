Debora Villa da Camera Cafè al dramma della depressione: “Sono esaurita e lo sono sempre stata” La vediamo sorridere e fa sorridere gli spettatori, ma Debora Villa ha lottato e continua a lottare contro il male invisibile della depressione: “La tv? Mi sono un po’ stufata e ho tirato io stessa i remi in barca”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Debora Villa, attrice indimenticabile degli anni di Colorado Cafè, Super Ciro e Scatafascio, ma soprattutto nota al grande pubblico per il personaggio della segretaria Patti nella sitcom Camera Cafè, ha sofferto e continua a soffrire per quel male invisibile che è la depressione. Al Corriere della Sera si racconta, presentando il suo ultimo spettacolo "Tilt – Esaurimento globale" che pesca a piene mani dalla sua condizione personale facendo ridere e riflettere: "Io sono esaurita e lo sono sempre stata, ma gli anni del Covid mi hanno dato una bella spinta verso il baratro".

Il racconto della depressione

Debora Villa ha raccontato che ai tempi del primo lockdown per il Coronavirus è riuscita a mantenere un certo equilibrio, ma quando è arrivato il secondo drammatico lockdown, con i decreti che hanno chiuso i teatri, è crollata:

Ai tempi del primo lockdown ho tenuto botta, ma al secondo, con i teatri chiusi, sono crollata. Ho sofferto di depressione, sono stati anni pesanti in cui ho dovuto riscoprire il mio ruolo. Mi sono domandata che senso avesse fare la comica in un momento storico così complicato, così triste.

Nell'intervista, Debora Villa riconosce il ruolo fondamentale che ha in un momento storico così complesso per tanti: "La risata è taumaturgica, uno spettacolo come questo in un momento in cui tutti stiamo tanto male può essere d'aiuto. Viviamo in un sistema con delle regole anche giuste, ma che non tengono conto dell'essenza degli esseri umani. E siamo i primi a contraddirle: basta vedere cosa succede se c'è una fila o se ci si trova nel traffico. Ho cercato di descrivere quello che vedo. Insomma è un viaggio nel mio cervello, quindi un viaggio nel nulla, nel vuoto assoluto".

Perché Debora Villa non torna in televisione

C'è una domanda che in molti si sono posti ed è: perché Debora Villa non torna in televisione? Lo racconta lei stessa:

Tornare in tv? Mi propongono cose che non mi piace fare e non quelle che vorrei, mi sono un po' stufata e ho tirato io stessa i remi in barca.

Tornando allo spettacolo, Debora Villa conclude: "Ridere fa bene, è scientifico e lo spettacolo è un piccolo gesto d'amore. Anche solo dicendo il titolo, in tanti rispondevano: uh, grande, allora vengo a vederti, anche io sono esaurito. Siamo molti nella stessa situazione".