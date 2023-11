Amici, Isobel e Cricca stanno ancora insieme: “Innamorati più che mai, sembra di vivere un sogno” “Lui c’è sempre stato, anche quando eravamo lontani”, spiega la ballerina commuovendosi. “È stato il mio primo amore, è stato grazie a lui che ho capito davvero cos’è questo sentimento”, racconta a Silvia Toffanin in collegamento con lo studio di Verissimo.

A cura di Giulia Turco

Isobel Kinnear e Giovanni Cricca tornano a Verissimo insieme per raccontare la loro storia d’amore a lieto fine. Si sono innamorati nella casetta di Amici, nell'ambito del talent show di Maria De Filippi che la ballerina australiana non ha vinto per un soffio. È arrivata ad un passo dalla finalissima, con Cricca fuori a fare il tifo. Il loro percorso artistico sembrava li avesse allontanati, ma un’estate romana è bastata a farli riavvicinare e ora hanno intenzione di non lasciarsi più.

Oa storia d'amore di Isobel e Cricca dopo Amici

“Siamo innamorati più che mai”, conferma Isobel Kinnerar incalzata da Silvia Toffanin. Insieme, in collegamento dallo studio di Amici, i due ragazzi rivivono con un video i momenti della loro storia d’amore iniziata nella scuola. “Lui c’è sempre stato, anche quando eravamo lontani”, spiega la ballerina commuovendosi. “È stato il mio primo amore, è stato grazie a lui che ho capito davvero cos’è questo sentimento”. A rivelare come sono andate le cose tra loro quando la distanza sembrava averli separati ci ha pensato il giovane cantante romagnolo: “Ci riamo riavvicinati grazie alla mamma di Isobel, in realtà. Io le ho scritto su Instagram e lei mi ha sempre spinto a riprovarci. Le sono piaciuto”, racconta.

Isobel professionista ad Amici non lascerà l'Italia

I due ragazzi ricevono poi un videomessaggio da parte di Gianmarco, Aaron e Ramon, i tre ex allevi con i quali hanno condiviso l’avventura ad Amici e che sono rimasti amici importanti. L’esperienza nella scuola per loro due è stata un vero e proprio trampolino di lancio. Cricca continua a scrivere musica e promette che presto uscirà con un nuovo album. “Se ci sarà una canzone dedicata ad Isobel? Certo che sì, ho già iniziato a scriverla”. Isobel invece continua a ballare nella scuola di Amici, dove è stata arruolata come professionista. “Sono troppo felice, mi sembra di vivere un sogno, sia per l’amore che per il lavoro”. A breve festeggerà il suo primo anno in Italia, il paese del quale si è innamorata sotto tanti aspetti. “Se tornerò in Australia? No, ma sono felice così. Questa ormai è la mia casa. In questo anno non sono mai tornata in Australia, forse lo farò il prossimo maggio”.