Compleanno da favola per la figlia di Luca Argentero e Cristina Marino: festa a tema principesse per i 6 anni di Nina

Luca Argentero e Cristina Marino hanno organizzato una festicciola a tema principesse per la principessa di casa: la primogenita Nina ha compiuto 6 anni.

Luca Argentero e Cristina Marino sono da sempre molto riservati, circa la vita familiare, soprattutto da quando sono diventati genitori. La coppia ha avuto due figli: Nina Speranza e Noè Roberto. I due bambini vengono raramente mostrati sui social e solitamente con tutte le accortezze del caso: ripresi di spalle, coi volti pixelati. È una tutela mantenuta soprattutto quando erano molto piccoli, per proteggerli dai pericoli dell'esposizione online.

L'attore e la sua compagna fanno qualche strappo alla regola solo in occasioni speciali, quando hanno il piacere di portare fan e follower in momenti preziosi come le vacanze, un compleanno, una festa. Difatti, Cristina Marino ha condiviso alcuni scatti della festa di compleanno della primogenita. Nina ha compito 6 anni: è nata il 20 maggio 2020 a Milano.

Per celebrare in grande stile la ricorrenza, la famiglia al completo è volata alla volta di Parigi, per un'immersione completa nel fantastico mondo di Disneyland Paris. Rientrati a casa, i festeggiamenti sono proseguiti con un party casalingo. "Disneyland non era bastato" ha detto nelle Instagram Stories mostrando il tutto: le decorazioni rosa nella cameretta della bimba, palloncini, festoni, dolcetti personalizzati, la torta. Ci ha pensato Giorgia Farina, un'organizzatrice di eventi molto nota: il suo è un nome consolidato nel settore degli allestimenti e dei party a tema. Gli stessi Marino-Argentero si erano già rivolti a lei per esempio per il baby shower del 2023, ma nella lista dei clienti figurano anche Michelle Hunziker, Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi, Elettra Lamborghini.

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Stavolta per la piccola Nina ha pensato al tema principesse: perfetto, soprattutto dopo il viaggetto a Disneyland Paris. Il tema percorre sia l'allestimento che ovviamente la parte culinaria, con le dolci creazioni di C&G Sweet Bakery, tra cui una torta a forma di castello con le riproduzioni di alcune delle più famose principesse delle fiabe amate dai bambini. C'è Biancaneve col suo iconico abito giallo e blu, c'è Merida con la chioma rosso fuoco, c'è Rapunzel con la sua lunghissima treccia bionda. Anche le invitate hanno rispettato il dress code, vestendosi a loro volta dalle loro principesse preferite. Abitino celeste da cenerentola per la festeggiata, protagonista assoluta di questa giornata di festa in suo onore, trascorsa circondata di affetto e regali.