Cosa ha indossato Giulia Salemi per il primo compleanno del figlio Kian

La festa per il primo compleanno di Kian

Kian, il figlio di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli ha compiuto un anno, per l'occasione i genitori hanno organizzato un party nella loro casa di Milano a cui hanno partecipato ospiti Vip come Elettra Laborghini, Sonia Bruganelli, Veronica Ferraro e Martina Hamdy. L'allestimento per il party casalingo è stato pensato con colori tenui e con addobbi sulle tonalità del verde menta, del panna, dell'arancio e del beige. Le stesse nuance tornano sulla torta di compleanno a tema dinosauri.

Il look di Giulia Salemi per il party di compleanno di Kian

Per l'occasione Giulia Salemi ha sfoggiato un cozy look invernale, con capi in lana dal motivo a rombi, mentre per il piccolo Kian ha scelto un completino fatto a mano di Le Petit, con camicia bianca dal colletto tondo e con profili e bottoncini blu navy in coordinato con un paio di pinocchietti dello stesso colore scuro. Il piccolo festeggiato aveva poi un bavaglino personalizzato con il numero 1 cucito sopra.

Giulia Salemi con completo Sandro Paris

Il look di Giulia Salemi per la festa di compleanno di Kian

L'outfit scelto da Salemi è composto da un completino mini in maglia con capi coordinati firmati Sandro Paris. Il look prevede un maglione a polo dalle maniche corto, che costa sul sito del marchio 185 euro, abbinato a short in lana, in vendita a 100 euro, entrambi i capi in grigio sono decorati da una fantasia argyle a rombi sui toni del panna.

Giulia Salemi con il piccolo Kian

Giulia Salemi rende ancor più invernale il look in lana abbinando un paio di collant coprenti color borgogna. Con il mix di tessuti pesanti la conduttrice televisiva segue il trend di stagione della lana indossata sulla lana, visto sulle passerelle Autunno/Inverno 25-26 di Maison come Max Mara, Fendi e Tod's.

Giulia Salemi con il figlio Kian

Per completare l'outfit della festa di Kian abbina un accessorio griffato, ovvero un paio di slingback in vernice di Miu Miu, che costano 990 euro, con cinturini alla caviglia e sul collo del piede, tacco midi e punta lunga e stretta. Salemi sceglie poi di lasciare i capelli sciolti, con morbide onde che cadono sulle spalle. e punta su un make up essenziale, con focus sulle labbra disegnate matita color mattone e rossetto nocciola. Per la manicure Salemi sceglie un colore chiaro, puntando sul bianco latte, colore must di quest'anno che sta spopolando sia nella moda che nel make up dopo essere stato eletto da Pantone come colore dell'anno.