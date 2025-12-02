L’albero di Natale di Giulia Salemi: oro e argento tra i rami con maxi fiocco sulla cima

Giulia Salemi ha aperto le porte al Natale: nel soggiorno di casa è spuntato un albero riccamente ed elegantemente addobbato con palline e lucine.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si apprestano a vivere un Natale indimenticabile, speciale: il primo col loro piccolo Kian. L'anno scorso di questi tempi l'influencer era in dolce attesa, avrebbe partorito di lì a poco, dunque si è goduta le feste col pancione, aspettando l'arrivo del bambino (nato il 10 gennaio 2025). Questo è il primo Natale in tre e per l'influencer è una grande emozione vedere Kian alle prese con l'atmosfera natalizia, con la magia del Natale, le luci e le decorazioni. Ha già fatto l'albero: ha scelto un allestimento elegante e raffinato nel salotto della sua abitazione.

Come è fatto l'albero di Natale di Giulia Salemi

L'influencer ha scelto un albero di Natale che si intona perfettamente con l'arredamento del salotto, dove ha trovato posto un grande abete grande posizionato nell'angolo accanto a una finestra. Le decorazioni riprendono i colori chiari che dominano la stanza. È una decorazione nel complesso minimal, elegante e raffinata, dominata da palline di diverse dimensioni e differenti nuances: il caldo dell'oro si alterna all'argento, più freddo e glaciale.

Sono tonalità che donano all'ambiente un calore particolare e che interpretano alla perfezione il mood cozy tipicamente invernale. Il tutto è reso ancora più glamour dalle immancabili lucine, il tocco di magia che dona immediatamente vita all'albero, che lo fa risplendere. Benché sia un albero nel complesso classico e tradizionale, Giulia Salemi ha dato un tocco chic, ma più moderno.

Solitamente, infatti, sulla cima si è soliti posizionare una stella, un angelo, un puntale: sono tutti simboli che rimandano alla tradizione natalizia, alla Natività, ai racconti religiosi. Giulia Salemi, invece, ha optato per un maxi fiocco di stoffa: è un elemento trendy e molto gettonato, il must have per gli appassionati dello stile coquette. Fiocco anche sulla cima dell'albero di Giulia De Lellis, mentre Sophie Codegoni ha scelto dei fiocchetti di velluto tra i rami, a conferma di quanto il trend non sia affatto sfuggito alle fashion addicted.

Le tendenze natalizie per gli addobbi

I fiocchi non sono tra gli elementi più natalizi in assoluto, ma si prestano benissimo a questo mood festivo, così come candele, casette di legno, bacche rosse, neve artificiale. Sono tutti elementi aggiuntivi che contribuiscono ad arricchire l'arredamento, a completare l'atmosfera e a renderla natalizia in piena regola. Ovviamente, non bisogna esagerare, altrimenti si rischia un effetto ridondante che può "schiacciare" la vita e appesantire l'umore, invece di rallegrarlo, come ha spiegato l'esperta a Fanpage.it. Per Natale 2025 il rosso si conferma il colore intramontabile in assoluto, con cui non si sbaglia mai, ma c'è una certa predilezione quest'anno per colori caldi alternativi (ciliegia, burgundy, bronzo). Sul fronte dei colori freddi il bianco resta un musta have di sicura eleganza: lo ha scelto Michelle Hunziker per il suo albero total white.