Giulia Salemi mostra il nuovo salotto: tavolo di marmo personalizzato e poltrone teddy

A cura di Valeria Paglionico

Giulia Salemi sta vivendo un momento di grandi cambiamenti ma non per questo ha “abbandonato” i fan, anzi, si serve regolarmente dei social per documentare la sua quotidianità. Oltre a essere incinta del primo figlio, ha anche cambiato casa di recente, trasferendosi in un nuovo appartamento milanese insieme al compagno e futuro papà bis Pierpaolo Pretelli. Ha affrontato il trasloco poco dopo aver scoperto della gravidanza e, visto che inizialmente l’abitazione non era ancora completamente arredata, per lei è stato un periodo non poco frenetico. Ad oggi, però, è lieta di mostrare per la prima volta gli spazi che stanno prendendo forma. Nelle ultime ore ha fatto un tour del salotto: ecco quali sono i mobili e gli arredi di design che ha scelto.

Chi ha realizzato il tavolo di marmo di Giulia Salemi

Uno dei primi angoli completi della nuova casa di Giulia Salemi? Il salotto, per il quale ha scelto uno stile minimal con un tenue color panna per pareti, mobili a muro e tende.

Il tavolo di marmo di Ludovico Vernazza

Sullo sfondo di un albero perfettamente addobbato per il suo primo Natale da mamma, l’influencer ha focalizzato le attenzioni dei followers sull’accessorio di design che preferisce: un enorme tavolo di marmo sui toni del grigio che ha personalmente ideato in collaborazione con l’architetto Ludovico Vernazza. Si tratta di una chicca realizzata su misura con i marmi della sua cava Emporio Marmi Cattani, è di forma ovale ed è dotato di grossi piedi coordinati ottagonali.

Il nuovo salotto di Giulia Salemi

Quanto costano le poltroncine teddy

Il tavolo è stato arricchito con delle poltroncine di design particolarmente in voga tra le star, quelle ricoperte di morbido tessuto teddy sempre in color panna. Gli appassionati di arredamento le avranno sicuramente riconosciute: si tratta delle sedie da pranzo Albiena in bouclé.

La sedia Albiena

Dalle linee morbido e dal design moderno, offrono un aspetto caldo e attuale al salotto, donando anche un piacere prolungato a coloro che le usano. Il loro prezzo? Sui siti di interior design di lusso vengono vendute in coppia al costo di 300 euro (dunque, visto che Giulia Salemi ne ha 6, dovrebbe aver speso 1.200 euro totali). In quanti prenderanno ispirazione da lei per arredare casa con un tocco glamour?

Le sedie Albiena di Giulia Salemi