video suggerito

La cameretta del bebè di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: ha la culla a baldacchino e un’altalena Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli aspettano un bambino ma è stata Fariba Tehrani a mostrare sui social la stanzetta che i due hanno riservato al bebè: ecco com’è arredata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Giulia Salemi è incinta, aspetta il suo primo figlio dal compagno Pierpaolo Pretelli e non potrebbe essere più felice. Ha dato il dolce annuncio poco più di un mese fa e da allora non ha più esitato a lasciare in vista il pancino, rivelando che sta crescendo così tanto giorno dopo giorno che i vestiti non le entrano quasi più. Sebbene la coppia sia al settimo cielo, al momento ha preferito mantenere un certo riserbo sul sesso del nascituro. È stata però Fariba Tehrani, la mamma di Giulia, a dare qualche piccolo spoiler sul bebè in arrivo: ecco come sarà la sua cameretta.

I colori scelti per la stanza del bebè

Da settimane Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno traslocato, hanno scelto di trasferirsi in una nuova casa milanese più grande, così da prepararsi al meglio all'arrivo del bebè. Fatta eccezione per alcuni piccoli scorci dell'abitazione mostrati nelle Stories per caso, i due non hanno fatto un home tour. Ci ha pensato però Fariba Tehrani a entrare nella cameretta del nascituro, mostrandone ogni dolcissimo dettaglio. Al momento i colori scelti sono neutri, gli arredi sono tutti bianchi e sabbia, dunque non lasciano intendere nulla sul sesso, ma sono perfetti per rendere l'atmosfera magica.

La cameretta per il bebè in arrivo

Com'è arredata la stanza del piccolo Prelemi in arrivo

Il letto scelto per il bebè è a cassettiera e ha la possibilità di essere trasformato in culla con delle apposite protezioni rimovibili. La struttura è a baldacchino, decorata con una tendina trasparente total white che aggiunge un tocco super romantico.

Un dettaglio della stanzetta

Nella stanzetta, inoltre, ci sono un dondolo e un'altalena, nonché un tavolino con tanto di sedie coordinate arricchite da maxi fiocchi. L'armadio è a vista e sembra essere già pieno zeppo di abitini micro. Luci led dai toni caldi, scritte sui muri e mongolfiere pendenti: Giulia e Pierpaolo hanno curato davvero ogni dettaglio, a prova del fatto che non vedono l'ora di dare il via a questa avventura.

L'altalena in camera