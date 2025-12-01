Quali sono i luoghi della casa in cui non dovresti mai posizionare l’albero di Natale

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La moda del momento è quella di addobbare l'albero di Natale con un certo anticipo ma la tradizione fissa la data "X" all'8 dicembre, il giorno dell'Immacolata in cui si dà ufficialmente il via al periodo natalizio. Per tutti coloro che vogliono rispettare l'usanza "classica" è arrivato il momento di rispolverare decorazioni, palline e nastri vari. Se da un lato i trend dell'anno sono ben chiari, dai classici alberi rossi/bordeaux a quelli più vitaminici e pop, dall'altro solo in pochi sanno qual è la zona della casa in cui deve essere piazzato l'abete addobbato: ecco quali sono i luoghi da evitare assolutamente.

Perché l'albero di Natale va posizionato lontano da fonti di calore

Secondo la tradizione, l'albero di Natale va addobbato in salotto, ovvero il punto della casa in cui si accolgono gli ospiti, si organizzano le cene e si brinda in compagnia. È importante, però, evitare alcuni luoghi precisi, soprattutto quando l'abete decorato è vero e non artificiale. L'albero deve "stare alla larga" innanzitutto dal camino. Che sia a gas o a legna, non importa, è una fonte di calore che assorbe l'umidità dagli agli, rendendo i rami fragili con estrema velocità. Il risultato? In pochi giorni perdono completamente gli aghi. Stessa cosa vale per i termosifoni: sebbene rendano l'ambiente caldo e accogliente, accelerano la morte dell'abete natalizio. Da evitare, inoltre, anche le zone vicine alle prese d'aria, che rischiano di seccare la pianta in poco tempo.

In quale camera addobbare l'albero di Natale

Qual è, quindi, il punto migliore in cui posizionare l'albero di Natale in casa? Da un punto di vista estetico, è necessario piazzarlo nella zona in cui più persone possono ammirarlo, dunque all'ingresso, nella living room o in salotto. A livello funzionale, invece, sarebbe preferibile collocarlo davanti a una finestra, così da farlo respirare e, allo stesso tempo, da renderlo visibile dall'esterno (la temperatura ideale per farlo sopravvivere a lungo si aggira tra i 18 e i 21 gradi). L'area espositiva, inoltre, dovrebbe essere piana e stabile, così che l'albero non si ribalti, e ad almeno un metro di distanza da una presa elettrica o da fonti di calore. In ogni caso, è fondamentale che l'albero addobbato sia ben curato: solo in questo modo l'ambiente domestico apparirà accogliente e magico.