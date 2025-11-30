Trend e colori must per addobbare l’albero di Natale: i consigli dell’esperta per un perfetto allestimento

Mancano pochissime settimane al Natale 2025 e sono moltissimi coloro che già si stanno preparando. Addobbare l'albero di Natale in anticipo, infatti, è una mania che rende tutti più felici e non sorprende che da quasi un mese le star, da Federica Nargi a Chiara Ferragni, abbiano mostrato sui social gli incredibili allestimenti scelti per le feste di quest'anno. Quali sono le tendenze e i colori da scegliere per delle decorazioni casalinghe glamour e magiche? Fanpage.it ha intervistato Silvia Slitti della Luxury Events, azienda specializzata nell'organizzazione di eventi e matrimoni di lusso: ecco quali sono i suoi consigli per avere un albero di Natale addobbato in modo impeccabile.

Dal burgundy al rosa gold, i colori di tendenza per l'albero di Natale

I colori di tendenza per l'albero di Natale? Silvia Slitti non ha dubbi: in questo 2025 bisogna distaccarsi dal classico rosso natalizio. A trionfare solo i colori caldi, soprattutto il burgundy e tutte le sfumature del bordeaux, dal vinaccia al ciliegia, ma anche qualche tinta più luminosa come il rose gold o lo champagne. "Si punta sempre di più su un albero elegante e modaiolo, che strizza sempre l'occhio al tema natalizio con il rosso ma rendendolo un po' più moderno e accattivante", ha dichiarato l'imprenditrice.

Silvia Slitti

Le richieste più originali per gli allestimenti natalizi

Diventata nota di recente per aver curato l'allestimento natalizio di Diletta Leotta, Silvia Slitti ha spiegato di aver collaborato con lei da prima ancora che diventasse mamma. Ora, con la piccola Aria che ammira la casa cambiare aspetto grazie all'albero e alle decorazioni delle feste, tutto è diventato ancora più magico. A dispetto di quanto si potrebbe pensare, però, l'imprenditrice non aver mai ricevuto richieste davvero sopra le righe per le feste. Le uniche più originali? Enormi peluche, Schiaccianoci fuori misura, famiglie di pinguini o di orsi polari e alberi davvero oversize.

L’allestimento realizzato da Silvia Slitti per Diletta Leotta

Le decorazioni natalizie da usare se non si vuole addobbare l'albero

Negli ultimi tempi sono sempre di più coloro che riducono la grandezza dell'albero di Natale (o addirittura lo eliminano), preferendo decorazioni e accessori originali a tema feste. In casi come questi, Silvia Slitti consiglia di puntare su un allestimento armonioso, capace di farci sentire "coccolati" non appena entriamo in casa. Si può, dunque, decorare un camino, una cornice, le finestre, si possono usare dei centrotavola a tema, dei cuscini o dei plaid natalizi.

Decorazioni natalizie

I consigli per creare un perfetto mood natalizio in casa

Gli accessori che non possono mancare in un allestimento natalizio senza albero? Le bacche rosse, tradizionali ed eleganti, le candele adornate con dei fiocchi e le piccole casette in legno che ricordano i villaggi di Natale. Il segreto per non esagerare? "Dobbiamo sentirci a casa e non in un set cinematografico. Un allestimento deve essere scenografico ma anche piacevole alla vista e al cuore. Non bisogna snaturare l'ambiente, si devono lasciare degli angoli vuoti per dare aria e vanno utilizzati colori armonici, in linea con il resto della casa", ha spiegato l'esperta. È importante, dunque, lasciarsi guidare dal buon gusto, capendo cosa è bello e cosa è troppo.