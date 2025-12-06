Addio albero di Natale rosso: quest’anno champagne e rosa sono i colori di tendenza per gli addobbi

Addio al classico rosso i nuovi colori di tendenza per addobbare l’albero di Natale 2025 sono quelli neutri e chiari, come champagne, beige e panna, o accesi e pop, come rosa, blu cobalto e azzurro.

Siamo sempre stati abituati ad associare il Natale ai suoi colori tradizionali, dal verde bosco all'oro, fino ad arrivare al rosso, la tinta simbolo delle festività per eccellenza. Nel 2025, però, le tendenze in fatto di addobbi e decorazioni casalinghe sono decisamente anti-convenzionali, il motivo? La moda del momento impone di distaccarsi dalle usanze classiche e di osare con qualcosa di più originale e vitaminico. Rosa pop, blu cobalto, arancione e champagne: ecco quali sono i colori da usare per un albero addobbato in modo super glamour.

Le tinte pop per addobbare l'albero di Natale nel 2025

La parola d'ordine di Natale 2025 è "osare", anche quando si parla degli addobbi da scegliere per l'albero. È arrivato il momento di dire addio alle classiche decorazioni rosse, verdi, oro e argento, per essere super trendy bisogna puntare su tinte vitaminiche, fresche e capaci di accendere la casa. Via libera, dunque, al blu cobalto che rimanda al ghiaccio, al bianco gesso che ricorda la neve e all'arancione (meglio se glitterato): l'importante è che si scelga una nuance capace di farsi notare fin dal primo sguardo. L'opzione più originale? Un albero di Natale rosa dallo stile super pop. Chi intende essere davvero sul pezzo, infine, può addobbare diversi alberi (uno in ogni camera) oppure provare a decorare un abete "al contrario".

I colori caldi da usare al posto del classico rosso

Se le tinte vitaminiche vengono considerate un po' "too much", esistono delle alternative "calde" capaci di rendere l'atmosfera casalinga magica e avvolgente. L'ideale è sostituire il rosso con il bordeaux, un colore che va nel ciliegia ma che ricorda le classiche nuance natalizie. Un'altra opzione perfetta per gli amanti delle tendenze di stagione che però non vogliono osare troppo è lo champagne. Sebbene a primo impatto possa sembrare troppo neutro, dunque in contrasto con l'atmosfera di festa del Natale, in verità può essere declinato in chiave glamour con glitter, fiocchi di velluto e scintillii metallici. Insomma, esistono moltissime alternative al rosso tipicamente natalizio, l'importa è non avere paura di distaccarsi dalle usanze classiche.