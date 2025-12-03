Un albero di Natale diverso in ogni camera: come seguire il trend più originale del 2025

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Mancano pochissime settimane a Natale 2025 e i preparativi fremono. C'è chi si è già lanciato alla ricerca del regalo perfetto, chi è alle prese con l'organizzazione dei pranzi e delle cene in famiglia e chi, invece, si sta dedicando agli addobbi casalinghi. I trend di quest'annotrend di quest'anno in fatti di alberi di Natale impongono di distaccarsi dalla tradizione, preferendo il bordeaux al rosso oppure puntando su tinte super pop come il rosa. Tra le mode più originali del 2025, però, c'è quella di usare più alberi nello stesso appartamento, arrivando addirittura a decorarne uno diverso in ogni camera: ecco come seguire la mania che sta spopolando.

Cosa sono gli alberi di Natale "multipli"

Il minimalismo in stile nordico, quello che riduce gli arredi casalinghi all'essenziale, è ormai superato: ora nel mondo del design a spopolare è il massimalismo, ovvero la mania di decorare casa con il proprio tocco personale, osando con colori e accessori originali. Il trend si è adeguato anche al periodo natalizio, imponendo a tutti gli amanti del genere di usare degli alberi di Natale "multipli". Cosa significa? Che bisogna addobbare un abete differente in ogni camera (o almeno nelle stanze più utilizzate dell'appartamento). Così facendo, la casa durante le feste riesce a diventare ancora più magica e suggestiva, rendendo l'ambiente intenso e caloroso e, allo stesso tempo, ridisegnando la tradizione in una forma nuova.

Come addobbare gli alberi di Natale nelle diverse camere

Addobbare l'albero di Natale è uno dei momenti più amati delle feste e in questo 2025 grazie agli alberi "multipli" è diventato ancora più intenso. L'obiettivo di questo trend originale? Personalizzare gli ambienti a seconda di chi li abita, lasciando libero sfogo alla propria creatività. Si può scegliere un albero maxi per il salone, magari decorandolo con i colori classici come il rosso e l'oro, uno più piccolo e pop per la cucina e altri mini per le camere da letto. Un'idea originale sarebbe permettere ai propri figli di addobbare il proprio abete da soli, così da stimolare la loro fantasia, facendo emergere la loro personalità. Insomma, la parola d'ordine del Natale 2025 è libertà: in quanti seguiranno questa mania?