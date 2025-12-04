Albero di Natale “capovolto”: come fare per addobbare l’abete che si appende al soffitto

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Natale 2025 si avvicina e, sebbene in molti abbiano seguito la mania degli "addobbi in anticipo", coloro che vogliono rispettare la tradizione aspetteranno l'8 dicembre, il giorno dell'Immacolata, per fare l'albero e decorare l'intera casa. Stando ai trend di quest'anno, bisognerebbe puntare tutto su toni originali come il bordeaux, lo champagne o il rosa pop, ma per distinguersi "dalla massa" l'ideale è prendere ispirazione dalla moda più originale dell'anno: quella degli alberi di Natale "capovolti". Ecco tutto ciò che c'è da sapere su questo design sopra le righe.

Come fare l'albero di Natale capovolto in casa

Avete mai notato gli alberi di Natale "capovolti" nelle hall degli hotel, nei ristoranti di lusso o nei centri commerciali? Il più famoso è quello del Claridge's Hotel di Londra e chiunque l'abbia ammirato è rimasto incantato dal suo design particolarmente originale. All'apparenza difficilmente adattabile all'arredamento di casa, in verità è la soluzione ideale per coloro che vogliono guadagnare spazio in salotto. A dispetto di quanto si possa pensare, è facilissimo da realizzare. Per appenderlo al soffitto bisogna avvolgere il filo di sospensione intorno al tronco, praticando un foro nella sua parte inferiore, e appenderlo a un gancio robusto avvitato al soffitto. In alternativa, si può acquistare un albero capovolto già fatto (con tanto di supporto in metallo o in alluminio). Per le decorazioni si può dare libero sfogo alla fantasia, stando bene attenti a fissare in modo impeccabile gli addobbi. Via libera a fiocchi, lucine, ghirlande e decorazioni che rimangono ben salde sui rami. Dove vanno posizionati i regali? Sul pavimento in corrispondenza dell'albero, dove si avrà molto più spazio per i pacchetti.

Quali sono le origini dell'albero di Natale capovolto

L'albero di Natale capovolto non è solo un trend per aggiungere un tocco originale alle decorazioni delle feste, è una tradizione secolare dal profondo significato simbolico. Fa riferimento, infatti, al triangolo rovesciato, utilizzato convenzionalmente per spiegare la Santissima Trinità. Col tempo è stato adottato spesso dalle famiglie operaie come soluzione salvaspazio per le decorazioni natalizie, diventando un'alternativa non convenzionale al classico albero verticale. Insomma, l'albero capovolto è super trendy ed è anche una scelta intelligente per chi ha una casa piccola, per chi ha bambini o animali domestici che mettono a rischio le decorazioni fragili.