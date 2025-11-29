L’albero di Natale di Sophie Codegoni con i fiocchi di velluto: “Lo vorrei in casa sempre”

Sophie Codegoni ha aperto le porte al Natale: l’albero addobbato ha fatto la sua comparsa in soggiorno. Ha scelto un allestimento elegante e tradizionale.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'atmosfera natalizia è capace di rendere immediatamente più caloroso l'ambiente domestico, che si riempie di magia tra luci e decorazioni. Vedere la propria abitazione tutta addobbata a festa è una gioia per il cuore ed è per questo che si tende a procedere sempre prima con gli allestimenti. Già a metà novembre c'è chi ha l'albero di Natale pronto in soggiorno! In effetti, anche secondo gli psicologi, è un modo per stare bene, per ritrovare lo spirito innocente dell'infanzia, per rallegrare gli occhi e il cuore come solo il Natale sa fare. La magica aria delle feste è entrata anche in casa di Sophie Codegoni.

Come è fatto l'albero di Natale di Sophie Codegoni

L'influencer è una fan del Natale e come altre colleghe ha già allestito a tema la sua casa. Sophie Codegoni si va così ad aggiungere alla lista di celebrity che hanno già mostrato gli addobbi natalizi sui social, a fan e follower. Federica Nargi è stata una delle prime: l'albero di Natale era già pronto a metà novembre nel suo soggiorno! Poi si sono aggiunte Chiara Ferragni, Valentina Ferragni, Michelle Hunziker, Elettra Lamborghini. Tutte quest'anno hanno puntato sulla tradizione, che sembra essere il trend dominante stavolta: colori classici, decorazioni minimal, tutto curato nel dettaglio ma senza strafare, senza tocchi particolarmente eccentrici. La casa si veste di luce e raffinatezza, a Natale 2025.

Sophie Codegoni, per esempio, ha puntato su una nuance che non passa mai di moda: dire Natale significa dire rosso. Il suo albero, infatti, è dominato da questa tonalità, accostata agli accenti caldi dell'oro, al tocco glamour dell'argento, al burgundy che porta una nota di eleganza in più. Ha scelto le palline e dei fiocchetti in velluto, con le immancabili lucine scintillanti. Ma non è tutto: alla base dell'albero ha aggiunto anche un dondolo di legno e due renne realizzate a mano. "Che bello. Vorrei tenere l'albero in casa sempre. Rende proprio la casa più bella" ha detto nelle Instagram Stories mostrando la creazione natalizia completata.

Leggi anche Mercatini e villaggi di Natale nel weekend del 29 e 30 novembre: gli eventi regione per regione

Le tendenze per l'albero di Natale 2025

Sophie Codegoni da fashion influencer attenta alle tendenze ha scelto il rosso per il suo albero di Natale, ma ha dato comunque un tocco più accattivante con l'utilizzo del burgundy, una nuance che si accosta alla perfezione, ma che dà un po' di modernità al tutto. La tendenza del 2025, infatti, è proprio la tradizione, ma senza essere banali. Ecco perché riscuotono grande successo addobbi come le renne, gli Schiaccianoci, la neve artificiale, le candele, gli orsi polari, i plaid tartan: sono tutti elementi che richiamano l'atmosfera invernale, l'ambientazione natalizia, il mondo delle fiabe e che portano tanta magia e tanta allegria in casa. Immancabili le luci e qui ci si può sbizzarrire, ma sempre con eleganza: luci a LED, a cascata, a spirale, ramo per ramo. C'è davvero l'imbarazzo della scelta.