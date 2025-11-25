stile e Trend
video suggerito
video suggerito
Natale 2025

Natale 2025, addobbare l’albero non va più di moda: in casa trionfano luci e decorazioni

Dite addio al classico albero di Natale, la mania del momento è quella di sostituirlo con decorazioni e addobbi “alternativi”: ecco per quale motivo sta trionfando questa trend.
Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora
A cura di Valeria Paglionico
0 CONDIVISIONI
Immagine
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Natale 2025

Manca meno di un mese a Natale 2025 ma già dall'inizio di novembre si sono viste le prime strade illuminate, innumerevoli vetrine piene di idee regalo e i social invasi da alberi perfettamente addobbati nelle case di star e influencer. Dare il via alle feste con un certo anticipo è in assoluto il trend del momento ma la cosa che in pochi sanno è che per essere davvero "sul pezzo" in questo periodo dell'anno bisognerebbe dire addio al classico abete decorato con palline, fiocchi e lustrini, il motivo? La moda del 2025 è quella di distaccarsi dalla tradizione, preferendo accessori, luci e addobbi di ogni tipo al "semplice" albero di Natale (vero o finto che sia).

Come decorare casa senza il classico albero di Natale

Come addobbare casa in vista delle feste? Tra i trend del momento (e assolutamente di rottura rispetto alle tradizioni) c'è quello di dire addio al classico albero di Natale maxi con palline colorate, led luminosi e fiocchi. Chi vuole trasformare gli ambienti domestici in luoghi magici ma allo stesso tempo super glamour farebbe bene a usare fili di luci su finestre e mobili, una ghirlanda personalizzata fuori la porta, statuine a tema natalizio, carillon, candele che profumano di cannella e zenzero e cascate di pacchi regalo. L'obiettivo? Personalizzare casa in modo iper contemporaneo ma senza rinunciare all'atmosfera tipicamente natalizia, essenziale per rendere speciali i pranzi e le cene in compagnia.

Immagine

Perché è arrivata la fine dell'era degli alberi di Natale

Per quale motivo il classico albero di Natale non va più di moda? Sebbene sia il simbolo delle feste per eccellenza, gli spazi domestici sempre più ridotti stanno costringendo le persone a rinunciare agli enormi abeti da addobbare (da conservare poi per tutto l'anno in armadi o cantine, occupando spazio che potrebbe essere sfruttato in altro modo). Come se non bastasse, dopo che negli ultimi anni aveva trionfato il minimalismo in stile nordico nel mondo del design, ora si ha il desiderio di personalizzare gli ambienti domestici con il proprio tocco, lasciando emergere la propria personalità e la propria originalità. La soluzione per chi vuole un albero di Natale ma un tantino più moderno? Puntare sui modelli pop-up oppure su quelli in led colorati da attaccare al muro. In quanti seguiranno questa mania?

Leggi anche
Gli omaggi a Priscilla nascosti sull'albero di Natale di Giulia De Lellis
Immagine
Casa e living
0 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
PSICOLOGIA
La società vuole che la donna rimanga vittima
Violenza sulle donne, i traumi influenzano la mente anche dopo anni
Violenza sulle donne, i traumi influenzano la mente anche dopo anni
Perché trattiamo male le persone che amiamo, lo psicologo "Al sicuro emergono parti emotive più vulnerabili"
Perché trattiamo male le persone che amiamo, lo psicologo "Al sicuro emergono parti emotive più vulnerabili"
Gli 8 fenomeni più strani che succedono mentre dormiamo
Gli 8 fenomeni più strani che succedono mentre dormiamo
L'intuito femminile esiste davvero, ecco come usarlo a proprio vantaggio
L'intuito femminile esiste davvero, ecco come usarlo a proprio vantaggio
Quando chi ami diventa un estraneo, dentro la mente della sindrome di Capgras
Quando chi ami diventa un estraneo, dentro la mente della sindrome di Capgras
Possiamo avere paura della paura? "La paura è una reazione, il coraggio una decisione"
"Fare l'albero di Natale a novembre fa bene, ma attenti al senso di fastidio"
La procrastinazione della buonanotte, ritardare il sonno per avere più tempo
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views