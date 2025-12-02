Perché sulla cima dell’albero di Natale si mette un angelo o una stella

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Mancano poche settimane a Natale 2025 e tutti sono alle prese con i preparativi per renderlo speciale. C'è chi va già alla ricerca dei regali perfetti, chi organizza viaggi tra i mercatini e chi, invece, ha rispolverato gli addobbi per l'albero. Che si sia o meno seguita la mania di decorarlo in anticipo, non importa, l'unica cosa certa è che, anche quando si seguono i trend di stagione, sulla cima dell'abete non può mancare il puntale (o l'angelo): qual è il significato simbolico di questo accessorio natalizio considerato da sempre un must senza tempo?

Il significato simbolico dell'angelo sull'albero di Natale

In quanti si sono mai chiesti per quale motivo l'albero di Natale viene sempre completato con un angelo o con un puntale da piazzare sulla sua cima? Non si tratta di una semplice moda ma di una tradizione che si tramanda da generazioni. Secondo la leggenda, gli angeli hanno svolto un ruolo significativo nel primo Natale della storia: visitarono Giuseppe e la Vergine Maria per annunciare l'imminente nascita di Gesù, apparendo nel cielo di Betlemme nella notte della sua nascita, così da annunciare al mondo il suo arrivo. Da allora le persone cominciarono a celebrare la nascita di Gesù collocando gli angeli in cima ai loro alberi, in modo tale da evocare la loro apparizione nei cieli.

Perché sull'albero di Natale si usa il puntale

Cosa dire, invece, del puntale? Rappresenta la stella di Betlemme (chiamata anche stella di Natale) che apparve nel cielo nella notte in cui nacque Gesù bambino, così da guidare le persone verso di lui. Nonostante passino gli anni, la tradizione del puntale/angelo sull'albero non ha perso il suo fascino, anzi, si è evoluta e viene considerata essenziale per allontanare gli spiriti maligni dalla casa durante le festività. Certo, solo in pochi ne conoscono il significato religioso, ma è chiaro che per tutti è un simbolo benaugurante. Un'alternativa all'angelo o al puntale? Naturalmente le stelle ma anche nastri, gnomi, renne e classici simboli natalizi.