Cristina Marino, baby shower in colori nude tra palloncini e cuscini: manca poco all’arrivo del bebè Cristina Marino ha festeggiato l’avvicinarsi del parto con un baby shower in compagnia delle amiche. Presto darà a Nina Speranza un fratellino.

A cura di Giusy Dente

Cristina Marino e Luca Argentero hanno organizzato una giornata speciale in compagnia delle persone care per celebrare l'imminente arrivo del loro secondogenito. Al parto ormai manca poco: è previsto per marzo 2023 l'arrivo del bebè.

La seconda gravidanza di Cristina Marino

La modella ha annunciato di essere in attesa del secondo figlio questa estate e lo ha fatto con una tenera foto di famiglia realizzata in riva al mare. Il sesso del bebè è stato tenuto nascosto fino a dicembre, quando Cristina Marino e Luca Argentero hanno dato la notizia tanto attesa: daranno a Nina Speranza (la primogenita nata nel 2020) un fratellino. Il bebè in arrivo infatti è un maschietto e il nome è ancora top secret.

ùLa modella sta vivendo la seconda gravidanza senza eccessiva esposizione mediatica, pur condividendo volentieri con la sua affezionata community alcuni momenti, mostrando sempre orgogliosa il pancione. La sfera privata e familiare per lei è preziosa. Non a caso ha scelto, per esempio, di non mostrare mai il volto di Nina Speranza: un modo per proteggerne la privacy.

Il baby shower di Cristina Marino

Per festeggiare l'avvicinarsi del parto, l'imprenditrice ha organizzato una giornata speciale in compagnia degli amici. La tradizione del baby shower è ormai gettonatissima e ha preso piede soprattutto negli ultimi anni. Il baby shower è un party nato negli Stati Uniti: letteralmente significa "doccia di regali" e serve a celebrare il parto imminente.

Difatti di solito viene organizzato tra settimo e ottavo mese di gravidanza. Altra tradizione d'ispirazione americana importata in Italia e in voga tra le celebrities è quella del gender reveal party, che serve invece ad annunciare in grande stile ad amici e parenti il sesso del bebè in arrivo. Sui social Cristina Marino ha mostrato l'allestimento del party, realizzato con l'aiuto dell'organizzatric e di eventi Giorgia Farina.

La festa a sorpresa per la mamma si è svolta in un ristorante vicino al Duomo di Milano (The Dome). Niente tradizionali azzurro e rosa, sostituitit con degli eleganti colori neutri. Tutt'intorno palloncini bianchi e cuscini beige. Il simbolo ricorrente è quello del peluche, presente anche sulla torta a due piani su cui campeggia la scritta "Bebè in arrivo".

La torta è stata realizzata da Mami Louise, un cake design lab di Milano, così come i piccoli dolcetti di forme diverse offerti agli opsiti. Immancabili i gadget a tema, alcuni "in onore" di Nina, presto sorella maggiore. Per l'occasione Cristina Marino ha scelto un look total black completato da cappotto cammello. Sui social ha ringraziato le amiche per la sorpresa e tutte le persone coinvolte nell'organizzazione: "Mi sono sentita molto amata" ha scritto su Instagram.