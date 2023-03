Beatrice Valli, baby shower tra palloncini e peluche per festeggiare la bimba in arrivo Beatrice Valli è entrata nel nono mese: a metà aprile è previsto il parto. Per festeggiare l’arrivo della quarta bimba la famiglia ha organizzato un baby shower.

A cura di Giusy Dente

La famiglia Fantini-Valli è pronta ad allargarsi. Manca poco al parto dell'influencer, in attesa del quarto figlio. Beatrice Valli è un volto noto della tv e dei social. La partecipazione a Uomini e Donne ha dato una notevole spinta alla sua carriera, ma soprattutto le ha permesso di trovare l'amore. Proprio all'interno del programma è nata la love story con Marco Fantini, iniziata davanti alle telecamere e proseguita senza interruzioni anche fuori, a dating show finito. La coppia è convolata a nozze l'estate scorsa, poi i due sono diventati genitori: Bianca è nata nel 2017 e Azzurra nel 2020. Alessandro, invece, è il bimbo avuto dalla 28enne da una precedente relazione. Con un baby shower i cinque hanno festeggiato l'arrivo imminente del quarto bebè.

Beatrice Fantini sempre più vicina al parto

Beatrice Valli è entrata nel nono mese di gravidanza. Sin dall'inizio, come fatto anche con le due precedenti gravidanze, ha aggiornato quotidianamente la sua community sulle sue giornate. È attivissima sui social, dove è solita condividere gli impegni di lavoro, i momenti di intimità familiare, i viaggi, le ricorrenze speciali. Ha voluto portare con sé fan e follower anche nel momento della scoperta del sesso del nascituro.

Accoglieranno in famiglia un'altra femminuccia, di cui non hanno ancora rivelato il nome. Quella del gender reveal party è una moda consolidata, nata negli States ma che ha preso piede anche in Italia ed Europa: ai genitori piace condividere con famiglia e amici questo momento, spesso reso spettacolare e organizzato davvero in grande stile.

E gettonatissima è anche la tendenza del baby shower, la tradizionale festa che precede il parto, con cui si celebra l'arrivo di una nuova vita. Beatrice Valli e Marco Fantini hanno festeggiato, con la famiglia e gli amici più stretti, l'arrivo della loro bambina: manca poco, la nascita è prevista per metà aprile. Il baby shower si è svolto presso Horto Restaurant a Milano.

Per l'occasione la coppia si è rivolta a Mamni Louise per la creazione del menu, un Cake Design Lab milanese molto apprezzato. Tra gli invitati anche Bianca Atzei, amica dell'influencer a sua volta diventata mamma da poco. La sala dell'evento è stata allestita con palloncini in tonalità neutre: ad accogliere gli ospiti anche un mega orsacchiotto di peluche, riproposto in miniatura anche sulla torta e sui piccoli dolcetti offerti agli invitati.

in foto: abito Lanvin

Beatrice Valli in giallo

Beatrice Valli ha scelto un look luminoso e griffato. L'abito plissettato a maniche lunghe e colletto arricciato leggermente alto presenta ruches sul fondo, che donano movimento al vestito, in un radioso color giallo. È una creazione firmata Lanvin e costa 1990 euro. Lo ha abbinato a un paio di sandali di Cesare Paciotti con punta quadrata e tacco a spillo.