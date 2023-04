Beatrice Valli e Marco Fantini, è nata Matilda Luce: il significato del nome Dopo Alessandro, Bianca e Azzurra, Beatrice Valli e Marco Fantini hanno accolto in famiglia la quarta figlia a cui hanno dato il nome Matilda Luce.

A cura di Giusy Dente

Ultimamente Beatrice Valli ha spesso ironizzato su questi nove lunghi mesi di gravidanza e sul fatto che la sua bimba se la stesse davvero prendendo comoda! Il termine della gravidanza era intorno alo 20 aprile e difatti la quarta figlia dell'influencer è nata proprio il giorno 24 aprile. La 28enne è diventata famosa per la partecipazione a Uomini e Donne in qualità di corteggiatrice di Marco Fantini. Una volta usciti dal programma i due non si sono più lasciati. Si sono sposati l'anno scorso e hanno allargato la famiglia. Nel 2017 è nata Bianca e nel 2020 è nata Azzurra. Da una precedente relazione Beatrice Valli aveva invece avuto il primogenito Alessandro, che ha 11 anni. La famiglia ora si è ulteriormente allargata con l'arrivo di Matilda Luce.

Il significato del nome Matilda Luce

Beatrice Valli ha svelato solo ora il nome scelto per la sua bambina. In realtà aveva coinvolto un po' fan e follower nella decisione, rendendoli partecipi delle possibilità. Proprio a loro aveva chiesto un consiglio, svelando che col marito stava prendendo in considerazione quattro nomi: Blue, Celeste, Alba e Matilda. Quest'ultimo ha avuto la meglio!

Matilda è un nome di origine germanica, una variante del meno diffuso Tilda. Significa "forte in battaglia" dunque fa riferimento a una personalità coraggiosa da guerriera. L'onomastico si festeggia il 14 marzo, giornata dedicata a Santa Matilde imperatrice di Germania e moglie di Enrico I. Secondo l'ISTAT, la variante "Matilde" era al decimo posto nella graduatoria dei 10 nomi più diffusi tra i bambini nati nel 2021.

Luce è sicuramente un nome di buon auspicio che deriva dal latino "lux": sta ad indicare un dono, un regalo splendente. I genitori lo danno con valore affettivo e augurale, in rappresentanza di qualcosa di positivo, prezioso e gioioso. In molti casi è anche un nome di derivazione religiosa, che viene dato in segno di devozione verso la Madonna della Luce, particolarmente venerata in Sicilia, dove ci sono anche diversi Santuari a lei dedicati.