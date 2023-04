Beatrice Valli ha partorito, è nata Matilda Luce Fantini Beatrice Valli ha partorito. Poche ore fa è nata la piccola Matilda Luce, terza figlia avuta dal marito Marco Fantini. Migliaia i like ottenuti dal posto con il quale la coppia ha annunciato l’arrivo della piccola.

A cura di Stefania Rocco

Beatrice Valli ha partorito. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, oggi una tra le più note influencer italiane, ha dato alla luce la piccola Matilda Luce, terza figlia avuta dal marito Marco Fantini. Le prime due bambine, Bianca e Azzurra, sono nate nel 2017 e nel 2020. Beatrice è inoltre mamma del piccolo Alessandro, nato nel 2012 dal legame finito con Nicolas Bovi, calciatore e suo ex compagno.

Gli auguri dei famosi a Beatrice Valli e Marco Fantini

Sono centinaia i messaggi di auguri ricevuti da Beatrice e Marco su Instagram. A congratularsi con la coppia per l’arrivo della piccola Matilde Luce sono stati Aurora Ramazzotti, Nilufar Addati, Costanza Caracciolo, Francesca Del Taglia, Valentina Ferragni, Elisa Maino, Luca Veli, Cristina Matino, Teresa Langella, Alena Seredova, Giulia Paeselli, Veronica Peparini, Eleonora Brunacci Di Vaio, Bianca Atei, Francesca Sofia Novello e numerosi altri. Menzione a parte per Ludovica Valli, zia della piccola Matilda e sorella di Beatrice, che ha accolto con gioia l’arrivo della nipotina: “Finalmente! Benvenuta piccolina”.

Il matrimonio di Beatrice Valli e Marco Fantini

Sono trascorsi 9 anni dalla scelta di Marco Fantini e Beatrice Valli a Uomini e Donne. Tra le coppie più longeve mai uscite dal dating show condotto da Maria De Filippi su Canale5, Beatrice e Marco hanno dimostrato che il sentimento nato in televisione quasi 10 anni fa è ancora forte come il primo giorno. Mai una crisi ha attraversato il loro rapporto, nessun momento di indecisione ha turbato la loro serenità familiare. Al piccolo Alessandro si sono via via aggiunte le sorelline Bianca, Azzurra e, da poche ore, Matilda Luce. Il matrimonio, invece, è stato celebrato a maggio 2022, un evento in grado di richiamare tanta attenzione da diventare uno speciale televisivo trasmesso su Real Time.