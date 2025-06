video suggerito

All'Isola Omar Fantini litiga con Teresanna Pugliese per il cibo: "È tutto inutile", Cristina Plevani interviene All'Isola dei Famosi 2025 continuano le tensioni tra i naufraghi anche a pochi giorni dalla finale. Durante la preparazione del pranzo, è nata una discussione tra Teresanna Pugliese e Omar Fantini per il modo di cucinare il cibo.

A cura di Elisabetta Murina

All'Isola dei Famosi 2025 continuano le tensioni tra i naufraghi anche a pochi giorni dalla finale. Durante la preparazione del pranzo, a Cayo Paloma è nata una discussione tra Teresanna Pugliese e Omar Fantini per il modo di cucinare, in particolare il riso. "Mancano solo quattro giorni", è intervenuta Cristina Plevani cercando di calmare gli animi.

La discussione tra Teresanna e Omar durante la preparazione del pranzo

Anche a pochi giorni dalla fine, tra i naufraghi nascono accese discussioni per i problemi che li hanno accompagnati in questi mesi, primo tra tutti il cibo. Durante la preparazione del riso, Teresanna ha proposto di sistemare un sasso vicino al fuoco per proteggerlo dal vento, ma Omar non è d'accordo con la sua idea. "Cucino da due mesi, posso sapere io come cucino meglio?", gli ha detto l'ex tronista di Uomini e Donne. "Quello era il punto dove inserire i legni che avevo già preparato per alimentare il fuoco", ha spiegato il naufrago, ribadendo che secondo lui era del tutto inutile.

Tra i due è nata allora una discussione, con Teresanna che ha ribadito: "Perché hai questo atteggiamento del ‘allora fai tu'? Io ho messo una pietra per proteggere una fiamma". E si è poi sfogata: "O fai come dice lui o non si fa". "Ti ho detto di non metterla per caso?", ha continuano Omar. A provare a rincuorare l'amica ci ha pensato Cristina Plevani: "Respira, mancano solo quattro giorni. Non rovinarti le giornate".

Chi vince l'Isola dei Famosi 2025: i pronostici sul vincitore

Mercoledì 2 luglio verrà proclamato il vincitore di questa edizione dell'Isola dei Famosi. Cinque i naufraghi ancora in gara: Omar Fantini, Teresanna Pugliese, Cristina Plevani, Mario Adinolfi e Jey Lillo. Chi vincerà? Secondo i pronostici, in testa Plevani, già storica vincitrice del GF venticinque anni fa. Al secondo posto l'ex volto di Uomini e Donne Teresanna Pugliese, che però è attualmente in nomination con Jey Lillo.