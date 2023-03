La gravidanza glamour di Beatrice Valli: l’abito aderente colora il pancione d’oro Romantica cenetta per Beatrice Valli e Marco Fantini. Per l’uscita di coppia l’influencer ha scelto un golden look: abito aderente d’oro a effetto laminato.

A cura di Giusy Dente

Dalla partecipazione a Uomini e Donne tantissime cose sono cambiate nella vita di Beatrice Valli. Correva l'anno 2014 e l'influencer è entrata a far parte del cast del dating show in qualità di corteggiatrice di Marco Fantini. Il tronista ha scelto proprio lei, al termine del percorso e i due, da allora, non si sono più lasciati. La loro storia è andata avanti a gonfie vele, si è evoluta con un matrimonio (una cerimonia da favola celebrata l'estate scorsa) e la nascita di due figli. L'influencer (che aveva avuto Alessandro da una precedente relazione) ha dato alla luce nel 2017 Bianca e nel 2020 Azzurra. Ora la famiglia sta per accogliere un'altra bambina.

Beatrice Valli sempre più vicina al parto

Abituata a condividere la propria vita sui social, Beatrice Valli ha portato online anche la sua gravidanza, eleggendola ad argomento principale nei suoi momenti di confronto coi fan. L'influencer è molto seguita e ha un rapporto amichevole con la sua community a cui racconta tutto. Gia durante le gravidanze precedenti si era molto aperta sul tema della maternità e della gestione familiare, soffermandosi sui cambiamenti del proprio corpo. Stavolta ha portato con sé i follower sin dall'inizio: ha annunciato la quarta gravidanza ironizzando sulla pancia gonfia, poi ha mostrato il momento della scoperta del sesso, rivelato come impone la moda del momento con un gender reveal party. La 28enne darà alla luce un'altra femminuccia e al parto manca davvero pochissimo. È entrata nel nono mese di gravidanza.

Il golden look di Beatrice Valli

Per la Festa delle donne, Beatrice Valli e Marco Fantini si sono concessi una romantica cenetta di coppia in un noto ristorante milanese. L'occasione ha permesso all'influencer di sfoggiare uno dei suoi look più glamour. In questi mesi non ha mai rinunciato al suo stile femminile e trendy, prediligendo soprattutto capi aderenti capaci di fasciare ed esaltare il pancione, sempre più grande per accogliere la nuova vita. Stavolta la scelta è caduta su un golden look, un outfit interamente color oro. Ha puntato su un abito midi con colletto leggermente alto, in tessuto laminato. Lo ha abbinato a un cappotto color cammello e a sandali dello stesso colore luminoso. Non ha resistito a far vedere il look a fan e follower, con un selfie davanti allo specchio dell'ascensore.