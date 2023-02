Beatrice Valli festeggia l’ottavo mese col nude look (e fa scegliere il nome della bimba ai fan) Beatrice Valli è vicina al parto e continua a documentare sui social la gravidanza aggiornando i fan. Manca un mese all’arrivo del bebè.

A cura di Giusy Dente

Beatrice Valli è uno dei volti più amati di Uomini e Donne, programma che l'ha fatta conoscere al grande pubblico nel 2014. Si era presentata in studio in qualità di corteggiatrice di Marco Fantini e forse neppure lei all'inizio si sarebbe mai immaginata l'epilogo della storia. Non solo è stata scelta dal tronista, ma i due sono diventati una delle coppie più longeve formatesi nel dating show. Usciti dal programma la loro relazione è andata avanti a gonfie vele e hanno messo sù famiglia. L'influencer (già madre di Alessandro nato da una precedente relazione) ha dato alla luce Bianca e Azzurra, rispettivamente nel 2017 e 2020. Ora la famiglia che si sta ulteriormente per allargare.

Beatrice Valli si avvicina al parto

Da ormai otto mesi Beatrice Valli sta quotidianamente aggiornando la sua community sul procedere della gravidanza. Ha portato con sé fan e follower anche nel fatidico giorno della scoperta del bebè. L'influencer non ha resistito alla moda del momento: il gettonatissimo gender reveal party che spopola sui social, tra celebrities e non. Lei ne ha organizzato uno in grande stile, coinvolgendo i figli e il compagno. Tra giochi e sorprese, si è giunti alla tanto attesa rivelazione: Beatrice Valli darà alla luce un'altra femminuccia. E Marco Fantini non l'ha presa proprio bene, visto che sperava invece in un maschietto!

"Mi toccano altri anni di Frozen" ha commentato ironicamente. La coppia ha ristretto a quattro la rosa dei possibili nomi che daranno alla bambina. Due delle opzioni proseguono il tema "colori" che ha guidato la scelta dei nomi delle due femminucce. Hanno chiesto il parere dei follower, chiedendo anche a loro di esprimere un'opinione e di scegliere tra Blue, Celeste, Alba e Matilda. Quale nome la spunterà?

"E siamo a 32 settimane"

Come le precedenti gravidanze, anche questa è stata vissuta da Beatrice Valli con grande serenità, circa i cambiamenti del proprio corpo. In passato non ha mai esitato a mostrarsi in modo autentico, senza cedere al fotoritocco. E lo stesso sta facendo da otto mesi a questa parte, ribadendo che il miracolo della vita non necessita di filtri. Lei ha lasciato intatto il suo stile glamour e femminile, optando per un abbigliamento capace di farla stare comoda, ma di farla sentire anche bella: dai crop top agli abiti in maglia ai mini dress, mostrare a pancia si è rivelato un must dei suoi look. Per celebrare la 32esima settimana di gestazione ha scattato un selfie davanti allo specchio, in cui indossa un paio di slip e un lupetto nude aderente, che le fascia la pancia che cresce di giorno in giorno a vista d'occhio. Ormai il parto è davvero vicinissimo: manca circa un mese!