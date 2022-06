Il matrimonio di Beatrice Valli e Marco Fantini: “Una storia d’amore” su Real Time, cosa vedremo Il docufilm sul matrimonio di Beatrice Valli e Marco Fantini arriva in tv su Real Time stasera 24 giugno alle ore 21.20. Verranno mostrati i segreti della loro storia d’amore e tutta la quotidianità che la coppia non condivide sui social.

A cura di Gaia Martino

Si sono conosciuti nel programma Uomini e Donne e nel 2014 è andata in onda la loro scelta: l'ex tronista Marco Fantini decise di vivere la vita al fianco della sua corteggiatrice, Beatrice Valli, e non sbagliò. Da allora la coppia non si è mai più divisa anzi, si è allargata con la nascita delle figlie Bianca e Azzurra, sorellastre di Alessandro, nato da mamma Beatrice e papà Nicolas Bovi, precedente compagno dell'influencer.

Le nozze a Villa Lysis, a Capri, di Beatrice Valli e Marco Fantini, celebrate lo scorso 29 maggio, saranno raccontate anche in televisione. Venerdì 24 giugno in onda su Real Time e in streaming su Discovery+ andrà in onda "Beatrice e Marco, una storia d'amore", il docu film che racconta la storia del loro amore e della loro famiglia. Il matrimonio e i preparativi, le curiosità sulla loro vita di tutti i giorni ma non solo: i telespettatori conosceranno anche i luoghi d'infanzia dei due ex protagonisti del dating show di Maria De Filippi.

Beatrice e Marco – Una storia d'amore, il docufilm su RealTime

"Beatrice e Marco – Una storia d'amore" è il docu film realizzato da RomaPress per Warner Bros Discovery che racconta la storia di Beatrice Valli e Marco Fantini, la coppia nata a Uomini e Donne 8 anni fa. Hanno deciso di aprire le porte di casa per mostrare ai telespettatori e ai loro fan i segreti e i particolari della loro quotidianità. Il programma in onda stasera si concentrerà sul giorno del loro matrimonio, celebrato nella magnifica cornice dell'isola di Capri con amici e familiari, ma anche sulle radici e sui loro luoghi d'infanzia legati all'Emilia Romagna, loro terra d'origine. Emergeranno particolari inediti sull'allegra famiglia Valli Fantini, da come trascorrono il tempo libero a come i due genitori educano i figli nonostante i numerosi impegni lavorativi.

Beatrice Valli e Marco Fantini con Azzurra, Alessandro e Bianca

Dove vedere Beatrice e Marco – Una storia d'amore in tv e in streaming

Il docu film "Beatrice e Marco – Una storia d'amore" è in programma su Real Time, canale 31 del Digitale Terreste, per stasera, venerdì 24 giugno, alle ore 21.20. Sarà possibile vederlo in un secondo momento, in streaming su Discovery+. Il profilo Instagram del canale televisivo ha condiviso l'annuncio: