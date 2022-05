Ludovica e Eleonora Valli scivolano sulle scale verso l’altare al matrimonio della sorella Beatrice Al matrimonio di Beatrice Valli e Marco Fantini le sorelle della sposa, le damigelle Ludovica e Eleonora, hanno rischiato di cadere lungo tutta la scalinata verso l’altare: sono scivolate ed hanno perso – quasi del tutto – l’equilibrio. Il video è già diventato virale.

A cura di Gaia Martino

Beatrice Valli e Marco Fantini, la coppia nata a Uomini e Donne nel 2014, si sono sposati a Capri nella giornata di ieri, domenica 29 maggio. Tra familiari, i figli, amici e VIP si sono divertiti a festeggiare la loro unione dopo anni di fidanzamento. In una splendida location sull'isola campana si è tenuta la cerimonia: durante la funzione damigelle e testimoni hanno percorso la scalinata verso l'altare ma per Ludovica ed Eleonora Valli, sorelle della sposa, qualcosa è andato storto. La loro discesa è stata un disastro: entrambe hanno rischiato di cadere, facendo spaventare tutti.

La discesa sulla scalinata verso l'altare di Ludovica e Eleonora Valli

Ludovica e Eleonora Valli ieri hanno regalato un momento esilarante al matrimonio della sorella Beatrice. Entrambe durante la discesa verso l'altare hanno rischiato grosso, di cadere per tutta la scalinata. A perdere l'equilibrio per prima l'ex tronista che a metà percorso ha fatto un movimento particolare e stava per cascare. Per fortuna, nonostante qualcuno si fosse già alzato per soccorrerla, è riuscita a tenersi in piedi e continuare la discesa. Peccato che arrivate entrambe all'ultimo scalino, anche Eleonora Valli ha rischiato di cadere: dal video pare abbia preso una storta e grazie all'aiuto della sorella che la teneva per mano è riuscita a mantenere l'equilibrio necessario a non cadere. Al termine della serata Ludovica ha raccontato nelle sue story: "Sono scivolata, considerate tacco, marmo, scale, petali per terra, si slittava. Un po' io, un po' lei, ma tutto sommato tutto apposto". Questo il video:

Gli ospiti al matrimonio di Beatrice Valli e Marco Fantini

Tanti amici, familiari e VIP hanno partecipato al matrimonio di Beatrice Valli e Marco Fantini a Capri. Tra musica, balli e divertimento, tutti hanno documentato su Instagram la loro serata. Aurora Ramazzotti e Elettra Lamborghini prima dell'inizio si sono scattate un selfie: "Pronte a piangere". Al mega party c'erano anche la coppia composta dalla iena Stefano Corti e la compagna Bianca Atzei, che oltre ad essersi esibita, è stata la protagonista del tradizione "lancio del bouquet". A cantare anche l'ex concorrente di X Factor, Roccuzzo, che ha fatto emozionare i presenti con la sua voce.