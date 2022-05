La figlia di Ludovica Valli vittima di bodyshaming: “Perché è così grassoccia?”, la madre risponde La figlia di Ludovica Valli, la piccola Anastasia, è stata criticata sui social per via del suo aspetto fisico, dopo il matrimonio della zia Beatrice Valli. “Ma come mai è così grassoccia?”, ha scritto un utente riferendosi alla bambina. Immediata la replica della mamma: “Ma quali problemi hai?”.

A cura di Elisabetta Murina

Dopo il matrimonio da favola di Beatrice Valli e Marco Fantini, che si è tenuto nella splendida cornice di Capri lo scorso 29 maggio, la figlia di Ludovica Valli, sorella della sposa e damigella per l'occasione, ha ricevuto diversi commenti negativi sui social per via del suo aspetto fisico. La mamma ha subito risposto alle critiche.

La figlia di Ludovica Valli vittima di bodyshaming

Alcuni utenti hanno criticato l'aspetto fisico della piccola Anastasia, figlia di Ludovica Valli, che ha da poco compiuto un anno. L'ex tronista di Uomini e Donne ha condiviso diversi scatti che la ritraggono insieme alla figlia al matrimonio della sorella Beatrice, nella splendida e romantica città di Capri. Tra questi, anche una breve clip mentre sono sull'aliscafo di ritorno verso Napoli. "Ma come mai è così grassoccia", ha scritto un follower di Ludovica rispondendo al video e facendo bodyshaming nei confronti della bambina. Un altro invece ha detto: "Mangia troppo mettetela un pò a dieta povera bimba".

Ludovica Valli risponde alle critiche sulla figlia

Dopo aver letto i messaggi negativi ricevuti nei confronti di Anastasia, Ludovica Valli non ci ha pensato un attimo e ha risposto per le rime agli haters. Nel condividere lo screen dei messaggi, tra le sue storie Instagram, ha scritto: "Io veramente… ho finito le parole per descrivere certe persone".

A chi ha criticato sua figlia, che in occasione del matrimonio della zia Beatrice Valli ha indossato un abito rosa confetto coordinato a quello della mamma, Ludovica ha risposto: "Ma quale problema hai di preciso tu?". E ha aggiunto: "Se mia figlia fosse sovrappeso e/o avesse qualche problema di salute non ti preoccupare che prenderei provvedimenti. Sono la madre, voglio il suo bene non il suo male".