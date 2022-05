Marco Fantini e Beatrice Valli si sono sposati a Capri: “A tutto quello che verrà” Matrimonio da sogno per la coppia nata ad Uomini e donne: la cornice è quella incantevole e immortale dell’isola di Capri.

Beatrice Valli e Marco Fantini si sono sposati. La cornice è quella incantevole e immortale, quella indimenticabile, l'isola più bella del mondo: Capri. La coppia ha condiviso tante immagini e soprattutto tante stories della festa sui loro profili Instagram. Il giorno più speciale per la coppia è finalmente arrivato.

Il sogno d'amore e gli auguri dei vip

Marco Fantini e Beatrice Valli lo avevano annunciato così: "Abbiamo finalmente deciso, il 29 maggio 2022 ci sposeremo". Dopo una serie di rinvii, Marco Fantini e Beatrice Valli hanno finalmente coronato il loro sogno d'amore, facendo anche felici i loro follower. Più di 130mila like arrivati sul post pubblicato congiuntamente dai due profili. La coppia può finalmente iniziare il loro progetto di vita. Con il matrimonio, è stato coronato il sogno d'amore. Tantissimi gli auguri per la coppia anche da personaggi noti come Giorgia Lucini, Elettra Lamborghini, Chiara Maci, Eleonora Brunacci, Costanza Caracciolo.

La storia d'amore di Marco Fantini e Beatrice Valli

Beatrice Valli e Marco Fantini sono una coppia che nel mondo dello spettacolo è abbastanza anomale. Felice, giovane e bella e hanno già due figli (un terzo ce l'ha Beatrice, da una relazione precedente). La proposta di matrimonio di Mantini è arrivata a Parigi. Lui è modenese, lei di Bologna, entrambi emiliani. Si sono conosciuti nel programma tv Uomini e Donne e da allora non si sono mai più lasciati. Beatrice Valli ha un figlio da una relazione precedente, quella con il calciatore Nicolas Bovi. Il piccolo si chiama Alessandro Bovi. Dalla relazione con Marco Fantini, invece, sono nate due figlie: Bianca Fantini e Azzurra Fantini. Il futuro di Marco Fantini e Beatrice Valli è proseguire nel mondo della moda, della comunicazione e con le loro numerose attività da influencer.