Il matrimonio di Beatrice Valli e Marco Fantini diventerà un docufilm per RealTime Le nozze a Capri di Marco Fantini e Beatrice Valli diventeranno un docufilm. A trasmettere l’evento e i momenti che l’hanno preceduto sarà Real Time.

A cura di Stefania Rocco

Marco Fantini e Beatrice Valli si sono sposati a Capri sabato 28 maggio, a 9 anni dalla scelta a Uomini e Donne che ha segnato l’inizio della loro storia d’amore. La coppia, che oggi ha due figlie e vive insieme al piccolo Alessandro, nato da una precedente relazione di Beatrice, ha pronunciato il sì davanti a una folla di invitati festanti, alcuni dei quali molto famosi come Elettra Lamborghini e Aurora Ramazzotti. Migliaia le foto dell’evento comparse in rete con la cerimonia che è stata documentata dai fan e dai presenti e i momenti migliori trasmessi su Instagram. Ma Fantini e Valli potranno rivedere presto i momenti più belli del loro matrimonio grazia a un docufilm trasmesso da Real Time.

Marco Fantini e le figlie Azzurra e Bianca

Real Time trasmette il matrimonio di Beatrice Valli e Marco Fantini

Il docufilm del matrimonio di Marco Fantini e Beatrice Valli sarà trasmesso da Real Time a fine giugno, come svelato da PipolGossip. L’evento racconterà nei dettagli il giorno delle nozze della coppia di influencer e i momenti che hanno preceduto il sì, compresi quelli più divertenti (come la caduta sfiorata da Ludovica Valli).

Marco Fantini e Beatrice Valli abbracciano Alessandro

Il matrimonio a nove anni dalla scelta

Beatrice e Marco si sono giurati amore eterno a nove anni dall’emozionante scelta andata in onda a Uomini e Donne. Marco, all’epoca tronista, decise di regalare a Beatrice un paio di scarpine da bambino per comunicarle l’intenzione di lasciare insieme a lei lo studio di Uomini e Donne. Il regalo era pensato per il piccolo Alessandro, nato da una precedente relazione della corteggiatrice. Oggi la coppia ha altre due figlie, deliziose protagoniste della cerimonia a Capri. Beatrice è diventata una tra le influencer più seguite d’Italia. Il suo profilo conta 3 milioni di follower. Marco, oltre a essere un influencer, ha proseguito la sua carriera di modello.