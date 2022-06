Quando va in onda il docufilm sulle nozze di Beatrice Valli e Marco Fantini su Real Time Con le immagini registrate durante la festa di matrimonio della coppia a Capri, il programma è finalmente pronto: andrà in onda su RealTime, venerdì 24 giugno in prima serata, a partire dalle 21.20.

A cura di Giulia Turco

La storia d’amore di Beatrice Valli e Marco Fantini diventa un docufilm per RealTime. Con le ultime immagini registrate sabato 29 maggio durante la festa di matrimonio della coppia, il cui amore è scoppiato durante la loro partecipazione a Uomini e Donne, il programma è finalmente pronto: andrà in onda su RealTime, canale 31 del digitale terrestre, venerdì 24 giugno in prima serata, a partire dalle 21.20. Le immagini diffuse sui social dal promo anticipano che sarà una vera e propria full immersion nella vita della coppia di influencer seguita da milioni di follower.

Il rito civile a Capri, le nozze a Milano

La coppia ha scelto un romantico e suggestivo scorcio di Capri come location per scambiarsi le promesse, dopo 9 anni dall’inizio del loro amore. Dopo una serie di rinvii causati dalla pandemia, Marco Fantini e Beatrice Valli si sono sposati celebrando in compagnia di amici e parenti invitati per la cerimonia in una villa dell’Isola Verde. La festa è stata documentata ai follower tramite le Instagram Stories in cui i due sposi hanno mostrato anche i propri figli: Alessandro, il primo figlio che l’influencer ha avuto da Nicolas Bovi, e Bianca e Azzurra, le bambine nate dal loro amore. Dopo il rito civile celebrato sull’Isola, la coppia ha deciso di replicare le nozze, questa volta in Chiesa, con una cerimonia religiosa in Chiesa a Milano.

Nove anni d’amore dalla scelta a Uomini e Donne

Sono passati ben nove anni dall’emozionante scelta di Marco Fantini, ai tempi tronista di Uomini e Donne, che decise di lasciare il programma di Maria De Filippi insieme a Beatrice. In segno del suo amore e della sua promessa di un futuro insieme, Marco le regalò un paio di scarpine da neonato, un dono pensato per il piccolo Alessandro, primo figlio dell’ex corteggiatrice, che oggi è parte della loro grande famiglia.