Bianca Atzei, primo compleanno da mamma: festa a sorpresa con vestito in maglia e stivali in vernice Era convinta di andare a cena col fidanzato e si è ritrovata ad un party di compleanno a sorpresa! Bianca Atzei ha celebrato così i 36 anni.

A cura di Giusy Dente

Bianca Atzei ha festeggiato un compleanno molto speciale. La cantante proprio oggi, giorno della Festa della Donna, compie 36 anni. In attesa della fatidica mezzanotte, gli amici (con la complicità del compagno Stefano Corti) le hanno organizzato un party a sorpresa. Per la festeggiata si tratta del primo compleanno da mamma. La coppia ha accolto in famiglia il primogenito Noa Alexander appena due mesi fa.

Bianca Atzei festeggia un compleanno speciale

È tornato il sereno nella vita di Bianca Atzei. La cantante e il compagno Stefano Corti hanno per molto tempo provato ad aver un bambino, dopo tanti tentativi hanno subito anche il dolore di un aborto a ottobre 2021. La cantante ha raccontato la sua esperienza in un toccante monologo portato a Le Iene, in cui si è detta grata per la gioia della maternità che finalmente sta provando.

La coppia ha accolto in famiglia il piccolo Noa Alexander a gennaio 2023: è stato un inizio anno davvero speciale! La cantante nel corso dei 9 mesi precedenti il parto ha aggiornato costantemente fan e follower sulle sue giornate, le sue emozioni. Il bimbo è ora protagonista dei suoi social: la prima foto insieme è stata con un adorabile look mini-me.

Bianca Atzei parallelamente alla vita da mamma è anche tornata agli impegni di lavoro. È stata ospite della Milano Fashion Week, dove ha puntato su un look in pelle e vernice. A distanza di pochi giorni ha festeggiato i 36 anni: le persone che le vogliono bene l'hanno sorpresa con una festa inaspettata testimoniata passo dopo passo dai presenti.

Festa a sorpresa per i 36 anni di Bianca Atzei

Per celebrare degnamente il primo compleanno da mamma, Stefano Corti e gli amici di Bianca Atzei le hanno organizzato un party a sorpresa. La festeggiata è arrivata sul posto senza sapere di trovare lì tutte quelle persone, che l'hanno accolta tra musica e palloncini colorati. Lei, invece, era convinta di andare semplicemente a cena col fidanzato!

Per l'occasione ha indossato un glamour look total black: abito in maglia a maniche lunghe con scollo rettangolare e spacco, abbinato a un cappotto lungo di pelle e a stivali alti fin sopra la coscia di vernice.