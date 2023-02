Bianca Atzei con Noa Alexander: le prime foto mamma e figlio sono con i maglioncini azzurri Bianca Atzei è tornata a casa con Noa Alexander e ne ha approfittato per sfoggiare degli adorabili look mini-me. Le prime foto col bimbo sono infatti con i maglioncini azzurri coordinati.

A cura di Valeria Paglionico

Sono passati poco più di 10 giorni da quando Bianca Atzei è diventata mamma: dopo aver documentato sui social tutti i 9 mesi di gravidanza, ha messo al mondo il piccolo Noa Alexander, il primo figlio nato dalla relazione con il compagno Stefano Curti. La cosa non potrebbe renderla più felice, anche perché il bimbo è arrivato in famiglia a circa un anno di distanza dal traumatico aborto spontaneo che la cantante ha vissuto alla fine del 2021. Non sorprende, dunque, che si sia goduta al massimo ogni momento della dolce attesa. Poco dopo il parto si era mostrata raggiante e senza trucco nel letto della clinica, ora che è tornata a casa si è invece sbizzarrita con i look coordinati mamma-figlio.

La dolce dedica di Bianca Atzei a Noa

"10 giorni. Di te, del tuo profumo, del tuo odore che ormai sento addosso sempre. È diventato mio. Delle tue labbra a forma di cuore. Color fragola. Vita mia. Noa Alexander", queste sono state le parole con cui Bianca Atzei ha accompagnato le prime foto scattate a casa in compagnia del piccolo. È sempre tra le sue braccia o tra quelle del papà, a prova del fatto che in pochissimi giorni è diventato già la loro ragione di vita. La cosa particolare è che la cantante ha pensato bene di vestirsi in coordinato con lui con un adorabile look mini-me. Per Noa ha scelto infatti un completino azzurro e panna con maglioncino doppiopetto monocromatico e pantaloni lunghi e bicolor decorati con dei disegni geometrici.

Il primo look da mamma di Bianca Atzei

Bianca Atzei ha invece optato per un semplice maxi pull ma dello stesso colore del maglioncino del figlio. Così facendo, ha puntato tutto sulla comodità e ha inoltre "mascherato" la pancetta post-parto. Ha lasciato le gambe nude in vista e ha legato i capelli con uno scrunchie, lasciando cadere dei ciuffi sulla fronte. Il vero protagonista degli scatti, però, è Noa, apparso dolcissimo tra la mamma e il papà. Ora che è diventata mamma per la prima volta la cantante punterà spesso sui look mini-me? L'unica cosa certa è che in questa versione è letteralmente raggiante.