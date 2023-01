Bianca Atzei dopo il parto: la bellezza di una neomamma che non ha paura di mostrarsi al naturale Bianca Atzei ha partorito il piccolo Noa Alexander ed è raggiante. Sui social ha condiviso le sue prime foto da mamma, apparendo splendida al naturale.

A cura di Valeria Paglionico

Bianca Atzei sta scoppiando di gioia: due giorni fa ha messo al mondo il piccolo Noa Alexander, il primo figlio nato dalla relazione col compagno Stefano Curti. Sui social aveva documentato tutti i 9 mesi di gravidanza tra comodi look premaman e sensuali topless col pancione in vista, emozionando i followers con la sua storia. Nel 2021 aveva vissuto il trauma di un aborto spontaneo ma, nonostante ciò, non ha perso le speranze e ha continuato a provarci. La scorsa estate, poi, è stata lieta di annunciare a sorpresa di essere nuovamente incinta. Ha affrontato la dolce attesa col sorriso, godendosi ogni singolo momento di questo periodo magico. Oggi è tornata sui social dopo il parto e non ha potuto fare a meno di ringraziare tutti coloro che l'hanno sostenuta.

Bianca Atzei, le prime foto da neomamma

"Solo un immenso grazie. Quello che prova il mio cuore non riesco a spiegarlo. Voi che mi avete riempita d’amore con i vostri messaggi. Il mio fidanzato che amo e finalmente ho visto emozionarsi e piangere di gioia", sono state queste le parole che Bianca Atzei ha usato per ringraziare i medici che l'hanno aiutata a partorire e tutti coloro che hanno avuto un pensiero speciale per lei in questo momento di gioia. Ieri aveva condiviso la sua prima foto in versione neomamma con il piccolo tra le braccia e Stefano al suo fianco, ma solo oggi ha mostrato l'emozione pre e post parto. Su Instagram ha postato un album che raccoglie alcuni scatti simbolo di questa esperienza splendida, da quello realizzato poco dopo essere uscita dalla sala operatoria al primo piano sul fiocco azzurro dedicato a Noa.

Bianca Atzei dopo il parto

La maternità di Bianca Atzei

Ad attirare le attenzioni dei fan è stata una foto in particolare, quella in cui Bianca appare in primissimo piano poco dopo il parto. È stesa nel letto della clinica, ha ancora il braccialetto col nome del bebè al polso e il lenzuolino della sala operatoria sul petto. Ha i capelli spettinati e il trucco del giorno prima sciolto (probabilmente perché è corsa in ospedale all'improvviso quando si sono rotte le acque) ma, nonostante ciò, è assolutamente splendida. Ha l'espressione raggiante, gli occhi luminosi e il sorriso stampato sulle labbra: è la dimostrazione materiale del fatto che le neomamme non hanno bisogno di particolari artifici per essere meravigliose, l'amore che scoppia nel loro cuore riesce a illuminarle più di ogni filtro o make-up.