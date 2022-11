Bianca Atzei posa nuda col pancione: “Gli 8 mesi più belli della mia vita” Bianca Atzei è incinta, tra poche settimane terrà finalmente tra le braccia il primo figlio nato dall’amore con Stefano Corti. Come ha celebrato l’ingresso nell’ottavo mese di gravidanza? Con un nudo artistico in cui ha mostrato il meraviglioso pancione.

A cura di Valeria Paglionico

Bianca Atzei sta vivendo uno dei momenti più belli e magici della sua vita: è incinta e non potrebbe essere più felice, soprattutto perché la gravidanza è arrivata pochi mesi dopo la straziante esperienza dell'aborto spontaneo dell'ottobre 2021. Fin dal momento in cui lo ha scoperto non ha esitato a condividere la notizia con i suoi followers, certa del fatto che avrebbero gioito insieme a lei. Se inizialmente il pancino era quasi invisibile, ora diventa giorno dopo giorno sempre più evidente e "ingombrante". La cantante, però, non lo nasconde, anzi, lo esalta con jumpsuit scintillanti e foto in tanga. Nelle ultime ore, inoltre, si è concessa uno shooting all'insegna della sensualità: ecco come ha posato.

Bianca Atzei, il nudo artistico in gravidanza

Tra qualche settimana Bianca Atzei terrà finalmente il primo figlio tra le braccia e la cosa fa esplodere di gioia sia lei che il papà Stefano Corti. Sarà perché si sta realizzando uno dei suoi più grandi desideri o perché la gravidanza è arrivata dopo un'esperienza difficile, ma la cosa certa è che la cantante ama il suo corpo da futura mamma, anche se è cambiato in modo drastico nel giro di pochi mesi. È proprio per celebrare l'ingresso nell'ottavo mese della dolce attesa che ha voluto posare completamente nuda col pancione in primo piano. A immortalarla è stata il fotografo Piero Gemelli, che con un unico scatto è riuscita a trasformarla in una vera e propria dea della maternità.

La bellezza di una futura mamma

"Gli 8 mesi più belli della mia vita immortalati da un grande maestro, un grande artista", sono queste le parole con cui Bianca Atzei ha descritto il suo nudo artistico all'ottavo mese di gravidanza. La cantante ha posato senza veli, mettendo in risalto la bellezza luminosa e raggiante di una futura mamma. Ha i capelli lunghi e ondulati che le cadono sul seno proprio come se fosse una dea, le mani incrociate sotto al pancione e lo sguardo serio e sensuale rivolto dritto in camera. Non indossa nulla a parte una mantella col cappuccio decorata con delle righe a zig-zag e tenuta poggiata sul capo. Il compagno Stefano ha commentato l'immagine dicendo "Sei troppo bella", dando così prova di amarla alla follia. In quanti non vedono. l'ora di ammirarla finalmente col bebè tra le braccia?