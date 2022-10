Bianca Atzei in tuta col pancione: per la gravidanza punta sulla comodità Bianca Atzei è incinta, aspetta il suo primo figlio dal compagno Stefano Corti e non potrebbe essere più felice. Complice il pancione sempre più grosso, sta indossando sempre delle tute dallo stile cozy, a prova del fatto che in gravidanza vuole puntare sulla comodità.

A cura di Valeria Paglionico

Bianca Atzei aspetta il suo primo figlio dal compagno Stefano Corti e non potrebbe essere più felice, anche se per il momento non ha voluto rivelare il sesso del bebè. La lieta notizia è arrivata pochi mesi dopo il dramma dell'aborto spontaneo vissuto nell'ottobre 2021, evento che aveva traumatizzato non poco la cantante ma che non le ha impedito di riprovarci ancora con speranza ed entusiasmo. Non sorprende, dunque, che ora vuole godersi ogni momento della dolce attesa, soprattutto i cambiamenti fisici legati alla crescita del bebè nel suo grembo. Complice il pancione sempre più grosso, da qualche tempo a questa parte sta puntando esclusivamente su delle comode tute.

Bianca Atzei, rivoluzione di stile in gravidanza

L'avevamo lasciata sensuale in tanga mentre mostrava con orgoglio il pancione sui social, oggi ritroviamo Bianca Atzei in versione cozy. Sarà perché il pancione sta diventando davvero ingombrante o perché semplicemente non ha voglia di rivoluzionare in modo drastico il suo armadio, ma la cosa certa è che sempre più spesso preferisce le tute ai classici abiti premaman.

Bianca Atzei col completo di lana

Ne ha di tutti i tipi, da quelle minimal in total black con felpa e leggings abbinati a quelle più moderne e sensuali con pantaloni colorati e crop top. Di recente, inoltre, ha deciso di proteggersi dal freddo con un completo di lana: con pantajazz a costine e maxi pull color panna si è concessa un gustoso gelato in pieno autunno.

Bianca Atzei mostra il pancione in tuta

Dai minidress agli accessori griffati: i look premaman di Bianca Atzei

Sebbene punti spesso sulla comodità, Bianca Atzei non ha alcuna intenzione di rinunciare alla sensualità che da sempre la contraddistingue. Certo, alcuni dei vecchi abiti non le entrano più, ma ha trovato diversi "trucchi" per esaltare il pancione senza rinunciare al suo animo provocante. Spesso sui social sfoggia minidress di maglia, gonne over ma col maxi spacco laterale, vestiti trasparenti e top dalle scollature generose, completando il tutto con accessori trendy e griffati. Così facendo ha dimostrato che una donna in dolce attesa può essere glamour e femminile anche quando il pancione comincia a essere evidente e ingombrante.