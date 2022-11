Bianca Atzei fa pilates in gravidanza: si allena col pancione in completino nero e calzettoni Bianca Atzei è incinta ma non ha alcuna intenzione di rinunciare all’attività fisica. Continua a praticare pilates e proprio nelle ultime ore si è lasciata immortalare in versione sportiva col pancione in vista.

A cura di Valeria Paglionico

Bianca Atzei è incinta e non potrebbe essere più felice: dopo aver vissuto il trauma di un aborto spontaneo nell'ottobre 2021, è stata lieta di annunciare una nuova gravidanza. Lo ha fatto la scorsa estate con uno scatto in costume in cui ha messo in mostra per la prima volta il pancino e da allora non ha più smesso di documentare ogni momento di questo periodo magico, vissuto sempre al fianco del compagno (e futuro papà) Stefano Corti. Nonostante le sue forme stiano cambiando in modo drastico, la cantante non ha alcuna intenzione di modificare le sue abitudini quotidiane e, oltre a cantare sui palcoscenici più ambiti del nostro paese, continua anche ad allenarsi.

Bianca Atzei e i benefici del pilates in gravidanza

Chi ha detto che una donna in gravidanza deve rinunciare all'attività fisica? La verità è che, se praticato sotto controllo medico, lo sport fa bene alla dolce attesa. Dopo Cristina Marino, che sui social non ha esitato a mostrarsi alle prese con un allenamento casalingo molto intenso, anche Bianca Atzei si è lasciata immortalare durante un duro workout. A differenza dell'influencer, però, la cantante ha optato per il pilates. I benefici sul corpo sarebbero incredibili, tanto che nella didascalia della Stories condivisa su Instagram Bianca ha scritto: "La pancia cresce sempre di più ma quando faccio un po' di pilates sto meglio, soprattutto mi fa bene alla schiena e alle gambe".

Bianca Atzei fa pilates col pancione

Il look premaman da palestra di Bianca Atzei

Ormai da diverse settimane Bianca Atzei punta sulla comodità in gravidanza, spaziando tra pantaloni over della tuta, crop top e felpe maxi. In palestra ha ancora una volta lasciato spazio a qualcosa di confortevole: un completino sportivo total black che le ha fasciato forme e pancione. Ha abbinato un canotta scollata a un paio di leggings in tinta, completando il tutto con dei calzettoni a contrasto. Mezzo raccolto portato alto, viso struccato e ventre ben in evidenza: la cantante ha dimostrato di riuscire a essere trendy anche mentre si allena in gravidanza. Quante sono le future mamme che seguiranno il suo esempio per tenersi in forma in dolce attesa?