Bianca Atzei annuncia la gravidanza: mostra per la prima volta il pancino col bikini effetto spugna Bianca Atzei è incinta, questa mattina ha annunciato di aspettare un figlio dal compagno Stefano Corti e non potrebbe essere più felice. Come ha dato la notizia ai fan? Mettendo in mostra il pancino con un bikini effetto spugna.

A cura di Valeria Paglionico

Questa mattina Bianca Atzei ha dato il buongiorno ai fan con una notizia meravigliosa: è incinta e non potrebbe essere più raggiante e felice. Aspetta un figlio da Stefano Corti, il compagno con il quale sta insieme da quasi 3 anni, e ora non può che godersi ogni momento magico della gravidanza. L'annuncio è arrivato a sorpresa a meno di un anno dall'aborto spontaneo che la cantante aveva vissuto nell'ottobre 2021, in quell'occasione non aveva esitato a mostrare solidarietà verso tutte le donne che vivevano un simile dolore. Nonostante l'esperienza difficile e straziante non ha perso le speranze e ora la gioia l'ha letteralmente travolta, tanto da non aver potuto fare a meno di posare in bikini con il pancino appena visibile in primo piano

Il dolce messaggio di Bianca Atzei

"Ti abbiamo desiderato/a più di ogni altra cosa al Mondo. Ti aspettiamo e ti daremo tutto il nostro amore", sono queste le parole con cui Bianca Atzei e Stefano Corti hanno annunciato che tra qualche mese diventeranno genitori. I due hanno posato sullo sfondo del cristallino mare di Ibiza, apparendo uniti, affiatati e innamoratissimi, lui le bacia il pancino, lei ha le mani dietro ai fianchi e lo guarda con un'espressione sognante e sono letteralmente il ritratto della felicità. Insomma, i futuri neo-genitori stanno vivendo un vero e proprio sogno: sono la dimostrazione materiale del fatto che l'amore è la cosa che più di tutte muove il mondo.

Bianca Atzei incinta segue il trend dei bikini goffrati

Per annunciare la gravidanza Bianca Atzei ha posato in bikini, così da mettere ancora più in risalto le forme che cominciano a cambiare. Certo, il pancino si vede appena, ma dopo l'esperienza drammatica vissuta lo scorso anno non può che apprezzare ogni singolo cambiamento estetico legato alla dolce attesa. Ha indossato un due pezzi giallo fluo, seguendo il trend dei costumi goffrati con un modello con tanga sgambati e reggiseno con le spalline larghe che ha lasciato l'underboob in vista. La cantante ha poi lasciato i capelli sciolti e al naturale, anche se a renderla raggiante è stato il sorriso che ha stampato sul viso. Come sarà il suo stile premaman?