Bianca Atzei è incinta, aspetta il primo figlio dal compagno Stefano Corti Bianca Atzei e Stefano Corti hanno annunciato che presto diventeranno genitori: l’inviato de Le Iene bacia la pancia della fidanzata, la famosa cantante italiana che dopo il dramma della perdita di un figlio l’anno scorso, realizza il sogno di diventare madre.

A cura di Gaia Martino

Bianca Atzei e Stefano Corti diventeranno presto genitori. Dopo il dramma vissuto l'anno scorso quando hanno perso il bambino a pochi mesi dal concepimento, oggi annunciano con un post su Instagram la lieta notizia: la famosa cantante italiana è incinta. La coppia sta insieme dal 2019 ed è una delle più amate del gossip italiano: per l'inviato de Le Iene si tratta del secondo figlio. È già papà di Gabriele, nato da una precedente relazione.

L'annuncio della gravidanza di Bianca Atzei

"Ti abbiamo desiderato/a più di ogni altra cosa al Mondo. Ti aspettiamo e ti daremo tutto il nostro amore" hanno scritto entrambi sui loro profili a corredo di una foto nella quale l'inviato de Le Iene bacia il pancino della sua fidanzata Bianca Atzei, poi il video della prima ecografia. Tantissimi messaggi di auguri sono arrivati per la coppia: Chiara Nasti, Giulia Salemi, Giovanni Ciacci, Georgette Polizzi, Sandra Milo sono solo alcuni dei nomi che si leggono tra i commenti al post, tutti contenti per la dolce notizia.

La felicità dopo il dramma della perdita di un figlio

L'anno scorso attraverso una lettera pubblicata su Instagram Bianca Atzei comunicava il suo dolore ai fan, raccontando di aver perso un bambino a pochi mesi dal concepimento. Non riuscendo a rimanere incinta, decise di affidarsi ad un team di medici per coronare il suo sogno, quello di diventare madre: dopo esami approfonditi e un trattamento ormonale, sembrava essere arrivato il giorno più bello. "Quella felicità è svanita nel momento in cui abbiamo saputo che la gravidanza si è interrotta dopo qualche mese e siamo dovuti intervenire chirurgicamente" raccontò la Atzei, distrutta per la sua perdita. Dopo la profonda sofferenza, ritorna il sorriso: oggi il compagno Stefano Corti le bacia la pancia, tra pochi mesi diventerà madre.