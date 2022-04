Britney Spears mostra il pancino per la prima volta: “I pantaloni mi stanno già a malapena” Britney Spears è incinta, aspetta il suo terzo figlio dal fidanzato Sam Ashgari e non potrebbe essere più felice. Nelle ultime ore ha mostrato per la prima volta il pancino sui social, dando prova di non avere alcuna intenzione di rivoluzionare il suo stile in gravidanza.

A cura di Valeria Paglionico

Britney Spears sta vivendo un momento davvero magico della sua vita e non solo perché, dopo aver detto addio alla tutela legale del padre durata oltre 13 anni, è tornata a essere una donna libera. Nelle ultime ore ha annunciato di essere incinta e non potrebbe sentirsi più felice. A 40 anni aspetta il suo terzo figlio, il primo dal fidanzato Sam Asghari, di 12 anni più giovane. Solo ieri ha condiviso la notizia della gravidanza sui social ma è riuscita a fare il giro de web in pochissime ore. Se inizialmente, però, aveva preferito non mostrarsi, ora le cose sono cambiate e ha lasciato in bella vista il pancino sul suo profilo Instagram.

I primi look premaman di Britney Spears

A pochi mesi dalla fine della tutela legale del padre, Britney Spears sta realizzando uno dei grandi sogni che le erano stati negati: diventare ancora una volta mamma. Nelle ultime ore ha annunciato di essere incinta e, sebbene sia solo alle prime settimane di gravidanza, ha voluto condividere fin da subito la gioia che sta provando con i suoi followers. Solo di recente, però, è tornata a mostrarsi a figura intera sui social, non esitando a mettere in mostra il pancino. Ha condiviso un breve video in cui si è improvvisata modella, ha provato diversi outfit, dal mini abito a cuori a un completo dallo stile mannish, dimostrando di non avere alcuna intenzione di rivoluzionare il suo stile a causa della dolce attesa.

Britney Spears mostra il pancino dopo l'annuncio della gravidanza

Il capo a cui Britney pare che non voglia proprio rinunciare in gravidanza? Il crop top, soprattutto se abbinato a dei pantaloni a vita bassa che mettono in risalto la pancia. Certo, per il momento le forme della dolce attesa sono praticamente invisibili ma, come specificato dalla popstar in persona, il suo corpo sta già cominciando a cambiare. Nella didascalia del video ha infatti scritto: "Quindi devo provare i miei vestiti prima di iniziare davvero a cambiare. In realtà ho ancora una pancia molto piccola qui ma almeno i miei pantaloni mi stanno bene… beh a malapena". Insomma, la Spears non potrebbe essere più entusiasta e non vede l'ora di vedere il suo pancione crescere: in quanti non aspettano altro che ammirarla in versione premaman?