Bianca Atzei in topless celebra la gravidanza: mostra il pancino in tanga e cappello di paglia Bianca Atzei è incinta, aspetta un figlio da Stefano Corti e non potrebbe essere più felice. Si sta godendo la gravidanza nella sua amata Sardegna e ha approfittato di una giornata in piscina per posare in topless con lo splendido pancino in vista.

A cura di Valeria Paglionico

Bianca Atzei è incinta, aspetta il suo primo figlio dal compagno Stefano Corti e non potrebbe essere più felice. Ha dato l'annuncio a sorpresa poco più di 10 giorni fa, apparendo raggiante in bikini con le forme della gravidanza in bella vista. Per lei si tratta di un'esperienza magica e speciale, arrivata a circa un anno dall'aborto spontaneo che aveva vissuto nell'ottobre 2021. Nonostante il dolore e lo strazio avessero fatto seguito a quel momento difficile, la cantante non ha perso le speranze e ci ha riprovato. Oggi non potrebbe essere più gioiosa e non sorprende che colga ogni occasione per celebrare la dolce attesa. Nelle ultime ore, ad esempio, lo ha fatto con una sensualissima foto in topless che ha rivelato il pancino sempre più grosso ed evidente.

Bianca Atzei e la gioia della gravidanza

L'estate 2022 è entrata nel pieno e sono molte le star che hanno già dato il via alle vacanze da diversi giorni, documentando tutto sui social e facendo invidia ai followers che sono ancora alle prese con gli ultimi giorni lavorativi. Bianca Atzei è tra queste ma le sue ferie saranno ancora più speciali di quelle dei colleghi. Per godersi la gravidanza al fianco della famiglia e delle persone care è tornata nella sua terra natale, la Sardegna, e ora passa le giornate tra mare cristallino e panorami mozzafiato. Le forme della dolce attesa stanno crescendo e non ha alcuna intenzione di nasconderle, anzi, le esalta con due pezzi colorati e micro e con sensuali abiti cut-out.

Bianca Atzei mostra il pancino in topless

Le foto in topless di Bianca Atzei

Nelle ultime ore, inoltre, la cantante sarda ha celebrato la gravidanza con alcuni scatti in topless iper femminili. Bianca ha posato sullo sfondo di una maxi piscina esotica, ha i capelli bagnati, il viso raggiante e al naturale e la silhouette da futura mamma in primo piano. Questa volta non indossa il bikini completo ma solo degli slip color nude, un modello a vita bassa e super sgambato che ha lasciato in vista sia il meraviglioso pancino che i tatuaggi che ha sul fianco. Si è coperta il seno semplicemente con un cappello di paglia, uno dei must-have dell'estate 2022. Nella didascalia ha usato solo delle emoticon: la farfalla, la donna incinta e un cuore rosso, anche se a parlare è il sorriso smagliante che ha stampato sul viso da quando ha annunciato di aspettare un figlio.