Bianca Atzei canta col pancione: per il ritorno sul palco brilla con la tutina di paillettes Bianca Atzei è incinta ma, piuttosto che mascherare il pancione, preferisce esaltarlo con sensualità. Non sorprende, dunque, che per il ritorno sul palco abbia osato con una scintillante tutina di paillettes.

A cura di Valeria Paglionico

Bianca Atzei sta vivendo un momento davvero magico ed emozionante della sua vita: dopo aver vissuto il dramma di un aborto spontaneo esattamente un anno fa, ora è di nuovo incinta. Aspetta un figlio dal compagno Stefano Corti, lo ha rivelato la scorsa estate con uno scatto in bikini, mettendo in mostra fin dal primo momento le rotondità della gravidanza. Giorno dopo giorno il pancione cresce sempre di più ma, piuttosto che mascherarlo con abiti over e premaman, la cantante non può fare a meno di esaltarlo e di metterlo in mostra con orgoglio. Se nella vita quotidiana punta spesso su delle comode tute, quando è sul palco lascia spazio al glamour e agli scintillii.

L'emozione di Bianca Atzei

La gravidanza non sta limitando la "normale" quotidianità di Bianca Atzei, anzi, sta rendendo ogni esperienza ancora più emozionante, a prova del fatto che il suo desiderio più grande si sta finalmente realizzando. Nelle ultime ore, ad esempio, la cantante è tornata sul palco e non ha esitato a descrivere le sensazioni provate poco prima della performance. Accanto ad alcuni selfie realizzati nel backstage e postati sui social ha scritto: "Qui si continua a cantare. La mia felicità nel sentire i tuoi battiti mentre canto. E continuerò a cantare perché ti sento forte ogni volta che sono sul palco. E questo mi fa sentire viva, forte e piena d’amore".

Bianca Atzei in Le Twins

Quanto costa la jumpsuit di Bianca Atzei

Cosa ha indossato la Atzei per il ritorno sul palco? Niente abiti premaman, ha preferito un outfit glamour e scintillante che ha fasciato il meraviglioso pancione.

Jumpsuit Le Twins

La cantante si è immortalata poco prima della performance in total black con indosso una jumpsuit firmata Le Twins, per la precisione un modello tempestato di paillettes, con un profondo scollo a V sia sul seno che sulla schiena, le maniche lunghe e i pantaloni dal taglio dritto. Il prezzo? Sul sito ufficiale viene venduta a 434 euro. Bianca non ha rinunciato ai tacchi a spillo, ha optato per un paio di sandali intrecciati in argento. Capelli sciolti e ondulati, décolleté in vista e viso raggiante: la gravidanza la sta rendendo ancora più splendida.