Bianca Atzei a Le Iene mostra il pancione con l’abito sottoveste in seta Bianca Atzei è stata l’ospite speciale dell’ultima puntata de Le Iene Show, sul cui palco ha tenuto un monologo sulla gravidanza. Per l’occasione ha esaltato il pancione con un sinuoso abito di seta, trasformandosi così in una dea della maternità.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera è andata in onda l'ultima puntata della nuova stagione de Le Iene Show e tra gli ospiti speciali c'era anche Bianca Atzei, che insieme alla iena Stefano Curti avrà presto il suo primo figlio, Noa Alexander. Ha tenuto un monologo sulla gravidanza, raccontando emozionata le gioie e le paure di questo momento magico. Non sorprende, dunque, che non abbia voluto mascherare il pancione, anzi, lo ha esaltato con un sinuoso abito di seta che l'ha trasformata in una dea della maternità. Se la "padrona di casa" Belén ha puntato tutto sugli scintillii, la cantante ha preferito un elegante rosa cipria: ecco chi ha firmato il suo look premaman.

Bianca Atzei con lo slip dress in dolce attesa

Bianca Atzei si sta godendo al 100% la gravidanza e, dopo aver posato in topless col pancione, anche sul palco de Le Iene ha voluto esaltare le sue "nuove" forme, a prova del fatto che non potrebbe esserne più orgoglioso. Sotto consiglio della stylist Paola De Cegli, ha sfoggiato un lungo abito color cipria firmato Alberta Ferretti. Si tratta di uno slip dress di seta con la gonna morbida, le spalline sottili e il reggiseno a balconcino con dei drappeggi al centro del petto che mette in risalto il seno. Per completare il tutto la cantante ha scelto dei sandali scintillanti firmati Pollini e ha tenuto i capelli sciolti e leggermente ondulati. Non ha potuto fare a meno di portare le mani sul pancione, cullandolo con dolcezza, e ha approfittato del palco del programma per posare emozionata al fianco del compagno e futuro papà Stefano, dando così vita a un adorabile ritratto di famiglia.

Bianca Atzei in Alberta Ferretti

Il toccante monologo sulla gravidanza di Bianca Atzei

Sul palco de Le Iene Bianca ha voluto parlare dell'esperienza magica ed emozionante che sta vivendo, quella della gravidanza. Nel monologo ha spiegato di aver provato a godersi ogni momento di questi ultimi mesi senza pensare al dopo, anche quando le ansie hanno rischiato di travolgerla. Le sue parole sono state: "Non so a cosa andrò incontro ma per quanto possa provare a immaginarmi ogni dettaglio, so che sarà diverso da come l’ho sognato. Non mi piace l’idea di soffrire e so che non voglio farlo. Ma anziché chiamare la ginecologa ogni ora, cerco di abbandonarmi all’idea che sarà quel che sarà e che il modo in cui partorirò sarà in gran parte dovuto alla biologia, alla sorte e alla competenza dei medici". Il piccolo si chiamerà Noa Alexander e verrà accolto con tutto l'amore che ha. "Così quando quelle paure mi fanno visita nel cuore della notte io faccio un respiro profondo e provo a lasciarle scivolare via, ad avere fiducia, perché so che tra pochi giorni, quando lui sarà finalmente qui con noi, lo accoglieremo nello stesso modo nello stesso modo in cui abbiamo iniziato a cercarlo tre anni fa: con amore”, sono queste le dolci parole che la cantante e futura mamma ha dedicato a questa emozionante esperienza.