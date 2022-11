Bianca Atzei canta in tuta e mostra il pancione: “Il duetto più bello della mia vita” Bianca Atzei presto sarà mamma e ama mostrare il pancione, che cresce mese dopo mese. La gravidanza è il duetto più bello che potesse immaginare.

A cura di Giusy Dente

Bianca Atzei la scorsa estate con uno scatto in costume ha annunciato di essere incinta. La gravidanza è arrivata a distanza di alcuni mesi dall'esperienza traumatica dell'aborto: la cantante e il compagno Stefano Corti hanno perso un figlio, nell'ottobre 2021. La coppia adesso si sta godendo questo periodo magico e non vede l'ora di accogliere in famiglia il primogenito. La neo mamma sta documentando tutto sui social, dove è attivissima e seguita da una community di affezionati. È solita parlare molto di lavoro, impegni professionali, musica, ma ovviamente adesso il focus si è spostato sulla gravidanza. Sta condividendo con fan e follower pensieri ed emozioni, sta testimoniando i cambiamenti del suo corpo, con la pancia che mese dopo mese cresce per accogliere la vita.

Lo stile di Bianca Atzei in gravidanza

La cantante è una mamma trendy e alla moda. Sta dimostrando di amare moltissimo le forme della gravidanza, che tende a enfatizzare e mettere in evidenza con capi aderenti o lasciando il pancione scoperto. La 35enne sta coniugando sensualità e comodità: anche coi look sta in qualche modo celebrando la gravidanza, comunicando l'orgoglio che prova nell'avere dentro di sé una nuova vita. Le tute sono un must dei suoi outfit delle ultime settimane, ma non ha rinunciato al suo stile glamour e femminile, dunque sui social sta continuando a sfoggiare anche minidress, abiti trasparenti, top dalle scollature generose. Ha scelto un look scintillante per il ritorno sul palco: una jumpsuit aderente interamente ricoperta di paillettes, che le ha permesso di brillare sul palco evidenziando il pancione. Sta portando avanti gli impegni di lavoro e si sta molto dedicando anche all'attività fisica: ha scelto il pilates per tenersi in forma e in salute.

Bianca Atzei canta col pancione scoperto

A proposito di lavoro: le nuove foto della cantante arrivano da quella che sembrerebbe essere una sala prove. Bianca Atzei è al microfono, davanti a sé ha un leggio e sulla testa ha delle grosse cuffie professionali. Indossa un look comodo total black, composto da ampi pantaloni morbidi portati a vita bassa e un crop top a maniche lunghe col collo leggermente alto. La 35enne ama evidenziare la pancia: ha accolto la gravidanza con entusiasmo, lei e il compagno non potrebbero essere più felici. Per loro è un periodo intenso e magico e come ha scritto la stessa Atzei: "È il duetto più bello della mia vita".